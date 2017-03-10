Выброс этилмеркаптана в Омске, 400-кратное превышение, уголовное дело

После многочисленных жалоб омичей на резкий химический запах в воздухе, опубликованных в региональной прессе, и проведенной на основании этого проверки, Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы…). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.