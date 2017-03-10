Выброс этилмеркаптана в Омске, 400-кратное превышение, уголовное дело

После многочисленных жалоб омичей на резкий химический запах в воздухе, опубликованных в региональной прессе, и проведенной на основании этого проверки, Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы…). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Результаты исследования проб атмосферного воздуха, отобранные органами экологического и санитарного надзора, предварительно показали, что резкий запах ощущался из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого превышена в 400 раз. Указанное химическое вещество добавляют к природному газу, который не имеет собственного запаха. Этилмеркаптан используется в промышленном производстве.
Следователи работают на трех промышленных предприятиях в Советском округе, которые используют этилмеркаптан в производстве. Ведется выемка документов, осмотр территории, допрашиваются работники и специалисты. Устанавливаются виновные в загрязнении воздуха. Расследование продолжается.
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