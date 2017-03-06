Омск накрыла серая мгла, опасные примеси в воздухе не рассеиваются

Сегодня, 6 марта, с 4 утра горожане наблюдают над Омском сильнейший туман, который до сих пор не рассеялся. Версии у омичей на этот счет разные: от резкого перепада ночной и дневной температуры воздуха до очередного выброса в атмосферу с неустановленного предприятия.
Официальная версия пока одна. Она опубликована на сайте ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»:
«В период с 00:00 до 10:00 06 марта 2017 года ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Информация передана на 16 предприятий города»
Таким образом, пока ветер не усилится, нам придется дышать всем тем, что образуется на городских предприятиях в ходе производственного процесса.
Кстати, в настоящее время в Омске снова превышен ПДК по формальдегиду и по саже. Снова сильнее всего в Октябрьском округе. Показатель формальдегида находится на уровне 0.8, по саже – 0.4.