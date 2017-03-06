Омск накрыла серая мгла, опасные примеси в воздухе не рассеиваются

Сегодня, 6 марта, с 4 утра горожане наблюдают над Омском сильнейший туман, который до сих пор не рассеялся. Версии у омичей на этот счет разные: от резкого перепада ночной и дневной температуры воздуха до очередного выброса в атмосферу с неустановленного предприятия.