Вратарь, защитник и форвард Авангарда уедут играть в Москву

В первом матче, который состоится 15 декабря, сборная России встретится со шведской дружиной, 16 декабря - с чешской, 18 декабря - с финской. Стоит напомнить, что на Кубке Карьяла, прошедшем месяц назад, наша команда одержала три победы в трех матчах, победив на финском этапе Евротура.