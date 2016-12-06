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Вратарь, защитник и форвард Авангарда уедут играть в Москву

6 декабря 2016, 15:18
Новый вызов.

С 15 по 18 декабря в Москве пройдет очередной этап Евротура - Кубок Первого канала. В составе своих сборных в этом турнире примут участие три хоккеиста омского "Авангарда".

Вызовы в сборную Чехии получили голкипер "ястребов" Доминик Фурх и нападающий Владимир Соботка, цвета сборной Швеции на Еврохоккейтуре будет защищать наш игрок обороны Эрик Густафссон.

В первом матче, который состоится 15 декабря, сборная России встретится со шведской дружиной, 16 декабря - с чешской, 18 декабря - с финской. Стоит напомнить, что на Кубке Карьяла, прошедшем месяц назад, наша команда одержала три победы в трех матчах, победив на финском этапе Евротура.

В текущем сезоне Доминик Фурх провел в составе "Авангарда" 35 матчей, в которых пропустил 64 шайбы, дважды отстояв на "ноль". Процент отраженных бросков нашего стража ворот составляет 93%.

Владимир Соботка в нынешней "регулярке" выходил на лед в форме "Авангарда" 22 раза. В этим встречах чешский форвард отметился 5 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности "+9".

Шведский защитник "ястребов" Эрик Густафссон в этом сезоне провел в составе нашей команды 33 игры, в кторых записал на свой лицевой счет 10 (1+9) очков при показателе полезности "+8".


Фото: hawk.ru

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