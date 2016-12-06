Экс-форвард Авангарда умер от передозировки наркотиков в 34 года

Накануне был опубликован отчет о вскрытии, согласно которому 34-летний хоккеист скончался от передозировки наркотиков. Отмечается, что Марек Сватош умер от "комбинированного наркотического опьянения". В настоящее время устанавливается, является ли произошедшая трагедия случайным стечением обстоятельств или нет, сообщает ESPN.