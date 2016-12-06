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Экс-форвард Авангарда умер от передозировки наркотиков в 34 года

6 декабря 2016, 10:06
Заключение судмедэкспертов.

Стала известна причина смерти словацкого экс-форварда омского "Авангарда" Марека Сватоша, который скончался в начале прошлого месяца.

Накануне был опубликован отчет о вскрытии, согласно которому 34-летний хоккеист скончался от передозировки наркотиков. Отмечается, что Марек Сватош умер от "комбинированного наркотического опьянения". В настоящее время устанавливается, является ли произошедшая трагедия случайным стечением обстоятельств или нет, сообщает ESPN.

Кроме того, в докладе отмечается, что 34-летний Марек Сватош прежде уже имел опыт употребления героина, также известно, что в последнее время экс-хоккеист пребывал в состоянии депрессии.

Цвета омского "Авангарда" Сватош защищал в сезоне 2010/11. Словак провел в составе "ястребов" 19 встреч, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами. В НХЛ Марек выступал за Колорадо Эвеланш (Colorado Avalanche), Нэшвилл Предаторз (Nashville Predators), Оттава Сенаторз (Ottawa Senators).


Фото: NHLPA.com

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