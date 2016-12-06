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Два игрока Авангарда примут участие в Матче звезд КХЛ

6 декабря 2016, 17:55
Итоги голосования болельщиков.

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги подошло к концу голосование болельщиков, определившее 16 хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд КХЛ. Таким образом, в команду каждого из четырех дивизионов были выбраны три форварда и один защитник.

По результатам голосования на Матче звезд КХЛ дивизион Чернышева представят как минимум два игрока омского "Авангарда" - капитан "ястребов" защитник Евгений Медведев и нападающий Владимир Соботка. Стоит напомнить, что чешский форвард получил вызов в сборную Чехию на Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря.

В текущем сезоне Евгений Медведев провел в составе "Авангарда" 37 игр, в которых отметился 2 голами и 13 результативными передачами при показателе полезности "+10". Соботка в нынешнем чемпионате выходил на лед в 22 встречах, набрав 17 (5+12) очков при показателе полезности "+9".

В рамках следующего этапа формирования составов к грядущему Матчу звезд КХЛ пройдет голосование представителей СМИ, который определят для по одному голкиперу, защитнику и форварду от каждого дивизиона.


Фото: hawk.ru

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