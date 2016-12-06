Два игрока Авангарда примут участие в Матче звезд КХЛ

По результатам голосования на Матче звезд КХЛ дивизион Чернышева представят как минимум два игрока омского "Авангарда" - капитан "ястребов" защитник Евгений Медведев и нападающий Владимир Соботка. Стоит напомнить, что чешский форвард получил вызов в сборную Чехию на Кубок Первого канала , который пройдет с 15 по 19 декабря.