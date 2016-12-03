Милош Ржига примет омский Авангард

"Слован" в 36 матчах "регулярки" пропустил 109 шайб, что объективно демонстрирует проблемы с игрой в обороне. У "Авангарда" после 37 матчей пропущено 73 гола. Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне, 11 сентября, в том матче на "Арене Омск" братиславские хоккеисты оказались сильнее, победив "ястребов" со счетом 3:4.