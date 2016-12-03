Милош Ржига примет омский Авангард

Сегодня, 3 декабря, "Слован", возглавляемый Милошом Ржигой, примет на своей арене в Братиславе омский "Авангард". Матч начнется в 22:00 по омскому времени.
В нынешнем сезоне "Словам" выступает достаточно нестабильно, подопечные Ржиги уже не раз обыгрывали заведомых фаворитов, вроде казанского "Ак Барса", московского "Динамо", нижегородского "Торпедо", но при этом братиславские хоккеисты часто теряют очки в борьбе с прямыми конкурентами за попадание в плей-офф.
"Слован" в 36 матчах "регулярки" пропустил 109 шайб, что объективно демонстрирует проблемы с игрой в обороне. У "Авангарда" после 37 матчей пропущено 73 гола. Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне, 11 сентября, в том матче на "Арене Омск" братиславские хоккеисты оказались сильнее, победив "ястребов" со счетом 3:4.
Кроме того, в настоящее время "Слован" испытывает финансовые трудности, клуб имеет перед хоккеистами задолженность по заработной плате.
После матча со "Слованом" омским хоккеистам в рамках текущей выездной серии предстоит встретиться с новосибирской "Сибирью" и новокузнецким "Металлургом".
Фото: hawk.ru