Новый рейс свяжет Омск с курортным городом в 2017 году

В Омске в начале 2017 года будет восстановлено авиасообщение с курортным городом Сочи. В осенне-зимнее расписание омского аэропорта уже внесены соответствующие корректировки.
Полеты по направлению Сочи – Омск – Сочи будет выполнять авиакомпания «Россия», являющаяся подразделением «Аэрофлота». Старт осуществления этой полетной программы намечен на 13 января 2017 года.
Полеты к южнороссийскому курорту из Омска будут выполняться один раз в неделю, по пятницам. В дальнейшем могут произойти корректировки, время вылета намечено на 19:40 часов.
В системе бронирования «Аэрофлота» к настоящему моменту этот рейс еще не значится.
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