Игроков Авангарда продали за 300 тысяч рублей

Подошел к концу организованный омским «Авангардом» благотворительный аукцион, который проводился на официальном интернет-магазине «ястребов». В рамках данного мероприятия были реализованы картины местного художника Марата Абишева, который изобразил игровые моменты с участием ведущих омских хоккеистов.
В результате данного аукциона удалось выручить 316 тысяч рублей, которые направят в гематологическое отделение Омской областной детской клинической больницы.
Самой высокой стоимости по ходу аукциона достигла картина «Щелчок» (101 тысяч рублей), на которой изображен недавно вернувшийся в «Авангард» Никита Никитин. Следом расположилась картина «Вижу цель» (100 тысяч рублей) с капитаном «ястребов» Евгением Медведевым.
Стоимость остальных картин, на которых изображены Доминик Фурх, Александр Пережогин, Владимир Соботка и Юнас Анелев, варьируется от 21 тысячи до 25 тысяч рублей.
Фото: hawk.ru