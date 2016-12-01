Игроков Авангарда продали за 300 тысяч рублей

Самой высокой стоимости по ходу аукциона достигла картина «Щелчок» (101 тысяч рублей), на которой изображен недавно вернувшийся в «Авангард» Никита Никитин. Следом расположилась картина «Вижу цель» (100 тысяч рублей) с капитаном «ястребов» Евгением Медведевым.