Омичи смогут слетать в соседний город за 9 тысяч рублей

Авиационная компания «Оренбуржье» с 12 декабря запускает новый рейс из Омска в Ханты-Мансийск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
В преддверии Нового года омичи уже смогут улететь по понедельникам, средам и пятницам в один из соседних с Омском городов - административный центр ХМАО.
Рейсы будут выполнять двухмоторные универсальные самолеты L-410.
Отмечается, что на маршруте предусматривается посадка в городе Тюмени.
По данным сайта sales.orenairport.ru, стоимость разового полета в одну сторону составит 9185 рублей.
По возникшим вопросам можно обратиться круглосуточную справочную службы авиакомпании по телефону: +7 (3532) 67-65-44.
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