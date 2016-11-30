Хоккеисты Авангарда уехали играть в Европу

Хоккеисты омского «Авангарда» отправились в Европу, где «ястребам» предстоит встретиться с загребским «Медвешчаком» (1 декабря) и братиславским «Слованом» (3 декабря).
«Медвешчак» и «Слован» в Западной конференции в настоящее время находятся вне зоны плей-офф, занимая 11-ю и 12-ю позиции соответственно. С братиславской командой «ястребы» уже встречались 11 сентября, тогда наши хоккеисты уступили на «Арене Омск» со счетом 3:4. Загребским хоккеистам «Авангард» противостоял 13 сентября, одержав уверенную победу со счетом 4:1.
Далее в рамках той же выездной серии омские хоккеисты встретятся с «Сибирью» (7 декабря) и «Металлургом» (9 декабря). Новосибирцы в настоящее время занимают на Востоке 8-ю позицию с 48 очками. Новокузнецкая команда замыкает Восточную конференцию с 21 очками.
Омский «Авангард», который по ходу ноября демонстрировал хорошую форму, одержав 7 побед подряд, уступил в последних двух встречах месяца – нижнекамскому «Нефтехимику» (1:3) и казанскому «Ак Барсу» (2:3). Омская команда с 68 очками занимает на Востоке 2 место, уступая лишь магнитогорскому «Металлургу».
Фото: hawk.ru