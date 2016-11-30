Хоккеисты Авангарда уехали играть в Европу

«Медвешчак» и «Слован» в Западной конференции в настоящее время находятся вне зоны плей-офф, занимая 11-ю и 12-ю позиции соответственно. С братиславской командой «ястребы» уже встречались 11 сентября, тогда наши хоккеисты уступили на «Арене Омск» со счетом 3:4. Загребским хоккеистам «Авангард» противостоял 13 сентября, одержав уверенную победу со счетом 4:1.