Омичи платят за проезд больше всех в Сибири

Выяснилось, что самый «дорогой» сибирский общественный транспорт в Омске и Красноярске.



Иркутск - проезд на всех видах транспорта стоит 15 рублей;

Барнаульская единая провозная плата составляет 17 рублей;

Стоимость проезда в Томске варьируется от 15 до 17 рублей, при этом 15 рублей стоят трамваи и троллейбусы, а 17 рублей – проезд в автобусе;

В Красноярске несколько дороже обходится проезд в автобусах – 22 рубля, в трамвае и троллейбусе – 19 рублей;

В Тюмени перевозка осуществляется только автобусами, причем все перевозчики частные. Стоимость разовой поездки составляет 22 рубля;

В Новосибирске и Омске весь городской транспорт осуществляет свою деятельность по регулируемым маршрутам, а маршрутные такси перевозят пассажиров по свободным тарифам. Так, в соседнем Новосибирске проезд в троллейбусе и трамвае обходится горожанам в 18 рублей, в автобусе – 19 рублей. В маршрутках, в зависимости от расстояния, новосибирцы платят от 23 до 25 рублей.

В Челябинске все маршруты – нерегулируемые, то есть субсидии из бюджета перевозчики не получают. Здесь тарифы установлены от 18 до 25 рублей. Средний тариф в городском общественном транспорте – 20 рублей.