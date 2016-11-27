Омичи платят за проезд больше всех в Сибири

В Омске специалисты региональной энергетической комиссии проанализировали стоимость проезда в общественном транспорте во всех федеральных округах.
Выяснилось, что самый «дорогой» сибирский общественный транспорт в Омске и Красноярске.
Иркутск - проезд на всех видах транспорта стоит 15 рублей;
Барнаульская единая провозная плата составляет 17 рублей;
Стоимость проезда в Томске варьируется от 15 до 17 рублей, при этом 15 рублей стоят трамваи и троллейбусы, а 17 рублей – проезд в автобусе;
В Красноярске несколько дороже обходится проезд в автобусах – 22 рубля, в трамвае и троллейбусе – 19 рублей;
В Тюмени перевозка осуществляется только автобусами, причем все перевозчики частные. Стоимость разовой поездки составляет 22 рубля;
В Новосибирске и Омске весь городской транспорт осуществляет свою деятельность по регулируемым маршрутам, а маршрутные такси перевозят пассажиров по свободным тарифам. Так, в соседнем Новосибирске проезд в троллейбусе и трамвае обходится горожанам в 18 рублей, в автобусе – 19 рублей. В маршрутках, в зависимости от расстояния, новосибирцы платят от 23 до 25 рублей.
В Челябинске все маршруты – нерегулируемые, то есть субсидии из бюджета перевозчики не получают. Здесь тарифы установлены от 18 до 25 рублей. Средний тариф в городском общественном транспорте – 20 рублей.
Сравнивая стоимость проезда в общественном транспорте в других федеральных округах, вырисовывается следующая картина:
Екатеринбург – 26 рублей во всех видах транспорта;
Курган – 12 рублей в троллейбусе, но из-за того, что муниципалитет вовремя не выплачивал субсидию на разницу с тарифом в 27 рублей, городской электротранспорт пришлось распродать. Стоимость в автобусе – 20 рублей;
Липецк – до 20:00 стоимость проезда 17 рублей, после 20:00 – 20 рублей, в коммерческих автобусах – 15 рублей;
Воронеж и Брянск – в дневное время стоимость разовой поездки 15 и 18 рублей соответственно, в ночное время – 20 и 22 рублей;
Хабаровск – 22 рубля (автобус, троллейбус, трамвай);
Комсомольск-на-Амуре – 23 рубля на всех видах общественного транспорта;
Благовещенск – 21 рубль;
Магадан – 27 рублей;
Киров, Пермь – 20 рублей;
Самара – 25 рублей за наличный расчет и 23 рубля по транспортной карте;
Калининград – 18 рублей;
Архангельск – 21 рубль;
Великий Новгород – 22 рубля;
Мурманск – 25 рублей.
Предварительные итоги сравнительного анализа по всем федеральным округам России будут также представлены на общественном Совете при РЭК, который состоится в ближайшее время.
Ранее портал Gorod55.ru уже сообщал о том, что в Омске будут сокращены 27 дублирующих маршрутов, а также о том, что и без того самая высокая плата за проезд в общественном транспорте города Омска может подняться еще на 3 рубля и составит 25 рублей.
По материалам пресс-службы омской РЭК