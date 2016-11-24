Инкассаторский броневик врезался в трамвай в Омске

В среду, 23 ноября, в Омске на смену морозам пришла теплая погода со снегопадом и метелью. По уже сложившейся традиции снегоуборочной техники на улицах замечено не было. Во всех округах города произошли множественные автоаварии. О них в режиме реального времени сообщали очевидцы через социальные сети.