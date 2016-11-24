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Инкассаторский броневик врезался в трамвай в Омске

24 ноября 2016, 07:59
Предварительные итоги суточного снегопада.

В среду, 23 ноября, в Омске на смену морозам пришла теплая погода со снегопадом и метелью. По уже сложившейся традиции снегоуборочной техники на улицах замечено не было. Во всех округах города произошли множественные автоаварии. О них в режиме реального времени сообщали очевидцы через социальные сети.

В частности, на улице Маршала Жукова произошло столкновение инкассаторского броневика и трамвая. На представленных фотографиях видно, что «контакт» был небольшим. Пользователи сети Интернет в комментариях иронизировали: инкассаторы приехали забирать деньги у кассира.


В это же время сразу несколько инцидентов произошло у «ТЦ Омский». Пока с одной стороны устанавливалась новогодняя елка, с другой из подземного гаража пыталась выехать громадная фура.

Грузовику недоставало сцепления с дорогой – как раз шел снег. Здесь произошел курьезный случай. «Народного корреспондента» «застукала» неизвестная женщина, которая громко выясняла «кто это тут снимает». Этот момент горожанам в сети понравился даже больше, чем застрявшая фура.

Тоже в среду на Ленинградской площади камера наружного наблюдения зафиксировала столкновение на перекрестке:

В общем, на дорогах города снежно и скользко. Будьте внимательны!

Фото: vk.com/aomsk

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