Пять тысяч омских дорог отремонтируют за 400 млн

В региональном минимущества подвели итоги инвентаризации землеустройства и государственной муниципальной собственности на дороги, которые относятся к общему пользованию. Но обслуживание дорог, которые находятся на балансах муниципалитетов, из регионального дорожного фонда в 2017 году будет выделено не менее 400 миллионов рублей. Таких дорог, по подсчетам профильного ведомства, в Омской области оказалось 5443, сообщает Омская Губерния.