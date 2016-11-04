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Пять тысяч омских дорог отремонтируют за 400 млн

4 ноября 2016, 13:56
Только те, которые имеют хозяина.

В региональном минимущества подвели итоги инвентаризации землеустройства и государственной муниципальной собственности на дороги, которые относятся к общему пользованию. Но обслуживание дорог, которые находятся на балансах муниципалитетов, из регионального дорожного фонда в 2017 году будет выделено не менее 400 миллионов рублей. Таких дорог, по подсчетам профильного ведомства, в Омской области оказалось 5443, сообщает Омская Губерния.

По представленным данным министерством имущества, за истекший период 2016 года осуществлена работа по инвентаризации более 6 тысяч муниципальных дорог, при этом документы на право собственности получено на 5443 дорог. Лучше всех в области с этой задачей справились одесситы, черлакцы, тавричанцы, любинцы, шербакульцы.

В этом году существенно увеличен объем бюджетных средств, которые предназначаются для изготовления необходимой документации в процессе оформления права собственности. Так, на изготовление технических планов заложено 3,9 млн рублей, на работы с кадастровыми учреждениями – 2,9 млн рублей.

В областном министерстве строительства заметили, что на бесхозные дороги, то есть те, на которые не оформлены права собственности, в 2017 году дополнительное финансирование из регионального дорожного фонда распространяться не будет.


Фото: иллюстрация

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