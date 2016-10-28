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Форвард Авангарда назвал смену главного тренера неожиданностью

28 октября 2016, 09:44
Интервью Максима Пестушко.

Нападающий Максим Пестушко в преддверии своего 700 матча в КХЛ дал развернутое интервью пресс-службе Континентальной Хоккейной Лиги, в котором рассказал о своем переходе в стан «ястребов», а также оценил смену главного тренера «Авангарда».

«Авангард» стал для 31-летнего игрока лишь третьим клубом в карьере. Пестушко отметил, что других предложений он даже не рассматривал. «Ястребы» первыми проявили интерес к хоккеисту. Кроме того, нападающий обратил внимание на тот факт, что он желал выступать лишь в той команде, которая борется за высокие места.

Перед подписанием контракта с омским «Авангардом» хоккеист созванивался с Евгением Корноуховым, который на тот момент занимал пост главного тренера омичей, форвард хотел узнать в каком качестве его рассматривает наставник «ястребов», после беседы Пестушко принял предложение омского клуба.

Смена Евгения Корноухова на Федора Канарейкина стала для форварда неожиданностью. Тем не менее, Максим Пестушко отметил, что после смены наставника команда стала более раскрепощенной, также он отметил строгость нового главного тренера.

В настоящее время Максим Пестушко с 14 (6+8) набранными очками является лучшим бомбардиром омского «Авангарда», кроме того, у хоккеиста лучший показатель полезности в команде – «+10».

Сегодня, 28 октября, «ястребам» предстоит встретиться с челябинским «Трактором», после чего в клубы КХЛ уйдут на небольшой перерыв, который для «ястребов» завершится 8 ноября.


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Авангард#Спорт
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