Форвард Авангарда назвал смену главного тренера неожиданностью

«Авангард» стал для 31-летнего игрока лишь третьим клубом в карьере. Пестушко отметил, что других предложений он даже не рассматривал. «Ястребы» первыми проявили интерес к хоккеисту. Кроме того, нападающий обратил внимание на тот факт, что он желал выступать лишь в той команде, которая борется за высокие места.