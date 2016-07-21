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Объявлено штормовое предупреждение, омичам опасно выходить из дома

21 июля 2016, 14:03
Резкое ухудшение погоды.

Сегодня днем в омском регионе объявлено штормовое предупреждение. Местами пройдет сильнейший дождь с грозой и порывистым ветром около 15-20 метров в секунду. Штормовые погодные условия ожидаются в крайних южных районах области, в стороне сел Одесское и Павлоградское, сообщает пресс-служба ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Соблюдать осторожность на улице, особенно во время сильного дождя и при шквалистом ветре омичей призывают ГУ МЧС России по Омской области. Также спасатели рекомендуют избегать дальних поездок, быть осторожными вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Чтобы избежать возможных повреждений от ударов молний, рекомендуется отключать из сети все бытовые приборы и минимизировать разговоры по мобильному.


В настоящее время главы окружных администраций и ресурсоснабжающих организаций получили рекомендацию к выполнению мер для предупреждения ЧС и оперативного реагирования в случае их возникновения.

О чрезвычайных ситуациях нужно сообщать по номеру 101 или 112 при вызове с мобильного телефона.

#Новости#Погода#Экология#Город
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