Объявлено штормовое предупреждение, омичам опасно выходить из дома

Соблюдать осторожность на улице, особенно во время сильного дождя и при шквалистом ветре омичей призывают ГУ МЧС России по Омской области. Также спасатели рекомендуют избегать дальних поездок, быть осторожными вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.