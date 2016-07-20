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Выгул собак в Омске разрешен только с пакетами для экскрементов

20 июля 2016, 12:05
Или штраф до 5000 рублей.

Наш город становится все красивей и цивилизованней. Реконструируемый Любинский проспект облагораживается не только гранитными тротуарами, но и деревьями с ярко зелеными ровными газонами.

Чтобы всю эту красоту сохранить в чистоте, к обычной работе дворников необходимо подключить и самих граждан. И в данном случае речь идет не о субботниках, а об элементарной культуре поведения любителей домашних животных.


Гуляете со своим питомцем – не забудьте взять мешочки для экскрементов. Тогда идеально чистые зеленые газоны «как в Европе» будут и в Омске. Без «мин» и прочих «пахучих» неприятностей.


Драка из-за замечания

Однако, как показывает практика, не все собачники адекватно реагируют на замечания по поводу пребывания их собак, к примеру, на детской площадке.


И, кстати, насчет пакетов для экскрементов. В Омске на самом деле запрещен выгул собак «на детских и спортивных площадках, во дворах детских дошкольных и школьных учреждений, у водоемов, на пляжах, особо охраняемых и иных территориях, определяемых действующим законодательством».


#Новости#Экология#Туризм#Здоровье#События#Общество#Город
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