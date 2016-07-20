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Атмосфера Земли нагрелась до рекордного уровня

20 июля 2016, 16:32
Метеорологи заявили об аномалии.

Минувший июнь стал самым жарким в современной истории месяцем, сообщает пресс-служба американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Метеорологи уже 14-й месяц подряд фиксируют температурные рекорды.

В июне 2016 года температура оказалась выше среднего показателя в XX веке на 1,62 градуса по Фаренгейту, также побив и установленный в прошлом году рекорд. Причина подобных изменений, по мнению ученых, заключается в деятельности человека и эффекте Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо – это теплое течение, которое способствует росту в экваториальной части Тихого океана температуры. Данный феномен влияет как на направление ветров, так и на начало засухи в одних регионах и проливных дождей в других.

Метеорологи отмечают, что воздействие эффекта Эль-Ниньо должно было прекратиться еще два месяца назад, но оно осталось вкупе с рекордными темпами таяния арктических льдов.

Среднемесячная температура фиксируется NOAA с 1880 года. Кроме того, ведомством отмечается, уже июнь становится жарче, нежели годом ранее, уже в 34-й раз подряд.

Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: noaa.gov

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