Атмосфера Земли нагрелась до рекордного уровня

В июне 2016 года температура оказалась выше среднего показателя в XX веке на 1,62 градуса по Фаренгейту, также побив и установленный в прошлом году рекорд. Причина подобных изменений, по мнению ученых, заключается в деятельности человека и эффекте Эль-Ниньо.