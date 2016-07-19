Звезда Авангарда может сменить клуб из-за конфликта с руководством

Многолетний лидер омского "Авангарда" Александр Попов может покинуть клуб, за который выступает с 1999 года. Причиной являются разногласия с тренерским штабом, сообщает ресурс "
Прошлый сезон стал для 35-летнего хоккеиста 18-м в составе "Авангарда", что является клубным рекордом. Кроме того, Попов провел за "ястребов" уже более 900 матчей, записав на свой лицевой счет более 500 результативных баллов.
В составе Александр Попов становился Чемпионом России в 2004 года и его серебряным призером в 2001 и в 2006 годах, обладателем Кубка европейских чемпионов в 2005, серебряным призером континентального кубка в 2007, серебряным призером чемпионата КХЛ 2011/12.
В составе сборной России Александр Попов стал Чемпионом мира в 2012. Но том турнире наш хоккеист играл в первом звене с Евгением Малкиным и Александром Пережогиным. В результате лучшим бомбардиром с 19 очками стал Малкин, Попов стал вторым среди россиян с 12 результативными баллами и шестым в общем зачете.
Нынешнее соглашение 35-летнего форварда с "Авангардом" рассчитано до 30 апреля 2017 года.
Фото: hawk.ru