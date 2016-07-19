Звезда Авангарда может сменить клуб из-за конфликта с руководством

В составе сборной России Александр Попов стал Чемпионом мира в 2012. Но том турнире наш хоккеист играл в первом звене с Евгением Малкиным и Александром Пережогиным. В результате лучшим бомбардиром с 19 очками стал Малкин, Попов стал вторым среди россиян с 12 результативными баллами и шестым в общем зачете.