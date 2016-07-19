Вокруг Омска опасно из-за погоды – отмените поездки

Главное управление региональной безопасности Омской области рекомендует омичам воздержаться от поездок в лес из-за дождливой погоды. Об этом сообщает «Омская губерния».
Проливные дожди и частые грозы сделали грунтовые дороги в лесах труднопроходимыми. Проехав несколько километров можно застрять в безлюдном месте.
Если поездку отменить не получается, то не забудьте взять с собой телефоны с заряженными аккумуляторами, дополнительные зарядные устройства, навигаторы, аптечку с необходимым набором лекарств и бинтами, еду и чистую воду на 2-3 дня. Кроме этого – палатку, спички, комплект теплой одежды, лопату, топор, ножи.
Двигаясь на автомобиле в безлюдной местности, среди лесов, по возможности запоминайте направление. Не заезжайте в глубь леса – машина может застрять и сломаться.
Если попадете в затруднительную ситуацию, звоните по телефону «112».
Ожидая помощь, не уходите от места, откуда позвонили. Ночью разожгите костер, соблюдая при этом правила пожарной безопасности. Так вас легче будет обнаружить.