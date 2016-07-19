Вокруг Омска опасно из-за погоды – отмените поездки

Если поездку отменить не получается, то не забудьте взять с собой телефоны с заряженными аккумуляторами, дополнительные зарядные устройства, навигаторы, аптечку с необходимым набором лекарств и бинтами, еду и чистую воду на 2-3 дня. Кроме этого – палатку, спички, комплект теплой одежды, лопату, топор, ножи.