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Вокруг Омска опасно из-за погоды – отмените поездки

19 июля 2016, 10:29
Неблагоприятные погодные условия.

Главное управление региональной безопасности Омской области рекомендует омичам воздержаться от поездок в лес из-за дождливой погоды. Об этом сообщает «Омская губерния».

Проливные дожди и частые грозы сделали грунтовые дороги в лесах труднопроходимыми. Проехав несколько километров можно застрять в безлюдном месте.

Если поездку отменить не получается, то не забудьте взять с собой телефоны с заряженными аккумуляторами, дополнительные зарядные устройства, навигаторы, аптечку с необходимым набором лекарств и бинтами, еду и чистую воду на 2-3 дня. Кроме этого – палатку, спички, комплект теплой одежды, лопату, топор, ножи.

Двигаясь на автомобиле в безлюдной местности, среди лесов, по возможности запоминайте направление. Не заезжайте в глубь леса – машина может застрять и сломаться.

Если попадете в затруднительную ситуацию, звоните по телефону «112».

Ожидая помощь, не уходите от места, откуда позвонили. Ночью разожгите костер, соблюдая при этом правила пожарной безопасности. Так вас легче будет обнаружить.


Фото: Maks Wanted (облачный фронт в Омской области)




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