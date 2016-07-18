Яндекс и Uber уронили стоимость проезда на такси в Омске

До сегодняшнего дня в Сибири Uber был доступен в Новосибирске и Красноярске. С понедельника, 18 июля, Омск стал 14-м городом в стране, где жители могут пользоваться услугами известного мобильного приложения по вызову автомобилей. Всего данный сервис такси обслуживает более 500 городов в 70 странах по всему миру.
Автомобиль можно вызвать через мобильное приложение и оплатить поездку по безналичному расчету, либо наличными. У каждого пользователя Uber есть собственная карточка, воспользоваться которой можно в любом городе, где присутствует данный сервис.
Uber сотрудничают только с юрлицами, подключая к платформе иномарки, выпущенные после 2004 года, а также современные российские Lada. Работу водителя можно оценить в мобильном приложении по итогу поездки. По прогнозам представителей сервиса, скорость подачи машины в ближайшее время составит около пяти минут. За подачу автомобиля с пользователя возьмут 20 рублей, каждый километр пути оценен в 3 рубля, а также к этой стоимости прибавляется 3 рубля за минуту, проведенную в дороге.
Напомним, что в ноябре 2015 года в Омске появился сервис Яндекс.Такси. Среднее время подачи автомобилей на данный момент приближается к 4 минутам, а в апреле Яндекс.Такси снизили цены на тарифы. Вызов автомобиля оценивается в 39 рублей, за каждый километр поездки клиент заплатит по восемь рублей, а также к стоимости поездки добавится время в пути – рубль за минуту. Сервис работает в России и охватывает около 20 городов.