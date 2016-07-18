Яндекс и Uber уронили стоимость проезда на такси в Омске

Uber сотрудничают только с юрлицами, подключая к платформе иномарки, выпущенные после 2004 года, а также современные российские Lada. Работу водителя можно оценить в мобильном приложении по итогу поездки. По прогнозам представителей сервиса, скорость подачи машины в ближайшее время составит около пяти минут. За подачу автомобиля с пользователя возьмут 20 рублей, каждый километр пути оценен в 3 рубля, а также к этой стоимости прибавляется 3 рубля за минуту, проведенную в дороге.