Омский Авангард покинули семеро хоккеистов

ХК "Авангард" сразу семерых хоккеистов направил в фарм-клуб - "Сарыарка" из ВХЛ - сообщается на сайте омского клуба. Отправившиеся в карагандинскую команду спортсмены являлись игроками "Омских ястребов".
В числе направленных в карагандинский клуб "Сарыарка" оказались нападающие Антон Угольников, Станислав Третьяков, Никита Чекардин, защитники Данил Щёголев, Евгений Назаркин, Алексей Яценко, а также голкипер Вячеслав Новицкий.
Кроме того, КХЛ был опубликован календарь на грядущий сезон 2016/17. Омский "Авангард" свой первый матч проведет с "Югрой" 23 августа.
Полный календарь матчей омского "Авангарда" в регулярном чемпионате 2016/17 выглядит следующим образом:
Фото: hawk.ru