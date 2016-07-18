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Омский Авангард покинули семеро хоккеистов

18 июля 2016, 09:12
Отправлены в ВХЛ.

ХК "Авангард" сразу семерых хоккеистов направил в фарм-клуб - "Сарыарка" из ВХЛ - сообщается на сайте омского клуба. Отправившиеся в карагандинскую команду спортсмены являлись игроками "Омских ястребов".

В числе направленных в карагандинский клуб "Сарыарка" оказались нападающие Антон Угольников, Станислав Третьяков, Никита Чекардин, защитники Данил Щёголев, Евгений Назаркин, Алексей Яценко, а также голкипер Вячеслав Новицкий.

Кроме того, КХЛ был опубликован календарь на грядущий сезон 2016/17. Омский "Авангард" свой первый матч проведет с "Югрой" 23 августа.

Полный календарь матчей омского "Авангарда" в регулярном чемпионате 2016/17 выглядит следующим образом:



Фото: hawk.ru

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