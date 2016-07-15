В Омске зафиксировано 7-кратное превышение ПДК по формальдегиду

В период с 16 по 19 июля омский регион по-прежнему находится под влиянием циклона. На протяжении недели будет преобладать облачная погода с прояснениями, возможны дожди разной интенсивности. В отдельных районах области ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер. По утрам возможны туманы, сообщает пресс-служба ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
16 июля, в субботу, ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ночью ветер южный, 7-12 м/с, днем сменится на северо-восточный, и до понедельника сохранит направление и скорость в 6-11 м/с. Температура ночью +13 … + 18, днем +20…+25. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать.
В воскресенье, 17 июля, также ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +12 … + 17, днем +20…+25. 18 июля, в понедельник в большинстве районов пройдут дожди, также сохранится вероятность грозы; температура воздуха не изменится.
К середине недели циклон, вызывающий многочисленные дожди, ослабит свое влияние, и будет вытеснен северо-западным антициклоном. При этом неустойчивый характер погоды сохранится вплоть до следующих выходных.
Согласно мониторингу загрязнения окружающей среды, на четверг, 14 июля, эксперты ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» фиксируют высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом в Октябрьском административном округе. Предельно допустимая концентрация (ПДК) воздуха превышена в 7,5 раз. Оценку июньского уровня загрязнения («очень высокий») определило загрязнение в Октябрьском округе: 8 и 10 июня были зарегистрированы случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом (до 11,6 ПДК).
В настоящее время по городу уровень загрязнения пониженный, погодные условия способствуют рассеиванию вредных веществ в воздухе.