В Омске зафиксировано 7-кратное превышение ПДК по формальдегиду

В период с 16 по 19 июля омский регион по-прежнему находится под влиянием циклона. На протяжении недели будет преобладать облачная погода с прояснениями, возможны дожди разной интенсивности. В отдельных районах области ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер. По утрам возможны туманы, сообщает пресс-служба ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

16 июля, в субботу, ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ночью ветер южный, 7-12 м/с, днем сменится на северо-восточный, и до понедельника сохранит направление и скорость в 6-11 м/с. Температура ночью +13 … + 18, днем +20…+25. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать.