Общественный транспорт не будет ходить в Омске из-за урагана

Напомним, сильнейший ветер с грозой и градом налетел на Амурский поселок совершенно неожиданно. Стихия бушевала около минуты. За это время было повалено множество деревьев, по воздуху летали ветки, обрушились слабо закрепленные конструкции. Были повреждены здания и припаркованные автомобили.