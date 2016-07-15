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Общественный транспорт не будет ходить в Омске из-за урагана

15 июля 2016, 12:24
Требуется капитальный ремонт пути.

Прошедший 13 июля в Центральном округе Омска сильнейший ураган до сих пор дает о себе знать. Как сообщает департамент транспорта администрации города, из-за природной стихии будет ограничено движение трамваев.

Необходимо провести работы по капитальному ремонту трамвайного пути, который был поврежден в период экстремально сильного ветра.

Работы будут производиться на перекрестке улиц Багратиона и 2-й Барнаульской с 20:00 15 июля до 17:00 18 июля. Движение трамваев № 1,4,7 на время проведения капитальных работ ограничат до остановки «Ул. 11-я Ремесленная».

Напомним, сильнейший ветер с грозой и градом налетел на Амурский поселок совершенно неожиданно. Стихия бушевала около минуты. За это время было повалено множество деревьев, по воздуху летали ветки, обрушились слабо закрепленные конструкции. Были повреждены здания и припаркованные автомобили.

Синоптики определили стихийное бедствие как «грозовой микрошквал» - редкое, недостаточно изученное явление.



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