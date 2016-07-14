Омский Авангард расстался с талантливым форвардом

Обмен молодого нападающего прокомментировал пресс-службе омского хоккейного клуба Виктор Шалаев, занимающий пост генерального менеджера «Авангарда». Он заявил, что талантливому 20-летнему форварду, который прошлый сезон провел в ВХЛ, необходима игровая практика в КХЛ. В настоящее время Владимир Ткачев мог оказаться в запасе «ястребов» из-за существующей жесткой конкуренции.