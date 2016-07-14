Омский Авангард расстался с талантливым форвардом

Омский «Авангард» обменял 20-летнего форварда Владимира Ткачева, который был недавно возвращен из питерского СКА, на денежную компенсацию во владивостокский «Адмирал».
Обмен молодого нападающего прокомментировал пресс-службе омского хоккейного клуба Виктор Шалаев, занимающий пост генерального менеджера «Авангарда». Он заявил, что талантливому 20-летнему форварду, который прошлый сезон провел в ВХЛ, необходима игровая практика в КХЛ. В настоящее время Владимир Ткачев мог оказаться в запасе «ястребов» из-за существующей жесткой конкуренции.
Виктор Шалаев отметил, что в «Адмирале» у Ткачева будет возможность играть и развиваться. Кроме того, генеральный менеджер «Авангарда» пожелал удачи 20-летнему форварду в продолжение карьеры.
Фото: hawk.ru