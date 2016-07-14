Грозовой микрошквал вызвал ураган в Омске

Методик прогнозирования микрошквалов пока не существует, поэтому заранее предсказать где и когда он возникнет почти невозможно. Самые продолжительные микрошквалы длятся не дольше пяти минут и достигают диаметра около трех километров, - как и вчерашний ураган в Амуре.

