Город55
ГлавноеВсе новости

Грозовой микрошквал вызвал ураган в Омске

14 июля 2016, 16:17
Неизученный феномен.

Причиной урагана, прошедшего накануне в Амурском поселке Омска, синоптики называют грозовой микрошквал – явление редкое и трудно прогнозируемое, а от этого и недостаточно исследованное.


Согласно прогнозу на среду, 13 июля, температура воздуха достигла +32 градусов, была высока вероятность грозы и усиления ветра до 20 м/с. Около семи вечера в Амурском поселке начался ливень с грозой и поднялся сильнейший ветер, который повалил десятки деревьев, разрушил кровли жилых домов и оборвал провода.


В раскалившейся атмосфере мощный воздушный нисходящий поток врезался в землю, в результате чего случился грозовой микрошквал, или микровзрыв, сообщают в пресс-службе ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». «Резонанс» от столкновения, расходясь во все стороны, подобно кругам на воде, вызвал резкое усиление ветра – «амурский ураган».

Методик прогнозирования микрошквалов пока не существует, поэтому заранее предсказать где и когда он возникнет почти невозможно. Самые продолжительные микрошквалы длятся не дольше пяти минут и достигают диаметра около трех километров, - как и вчерашний ураган в Амуре.



Ранее портал Gorod55 сообщал о последствиях урагана в Омске. Неустойчивая погода с жарой, сильными ливнями и порывистым ветром сохраняется в омском регионе весь июль, превращая привычный климат в тропический.


Верхнее фото: ЧП Омск

Видео: YouTube

#Новости#Погода#Экология#Главное#Город
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20