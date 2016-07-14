Грозовой микрошквал вызвал ураган в Омске

Причиной урагана, прошедшего накануне в Амурском поселке Омска, синоптики называют грозовой микрошквал – явление редкое и трудно прогнозируемое, а от этого и недостаточно исследованное.
Согласно прогнозу на среду, 13 июля, температура воздуха достигла +32 градусов, была высока вероятность грозы и усиления ветра до 20 м/с. Около семи вечера в Амурском поселке начался ливень с грозой и поднялся сильнейший ветер, который повалил десятки деревьев, разрушил кровли жилых домов и оборвал провода.
В раскалившейся атмосфере мощный воздушный нисходящий поток врезался в землю, в результате чего случился грозовой микрошквал, или микровзрыв, сообщают в пресс-службе ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». «Резонанс» от столкновения, расходясь во все стороны, подобно кругам на воде, вызвал резкое усиление ветра – «амурский ураган».
Методик прогнозирования микрошквалов пока не существует, поэтому заранее предсказать где и когда он возникнет почти невозможно. Самые продолжительные микрошквалы длятся не дольше пяти минут и достигают диаметра около трех километров, - как и вчерашний ураган в Амуре.
Ранее портал Gorod55 сообщал о последствиях урагана в Омске. Неустойчивая погода с жарой, сильными ливнями и порывистым ветром сохраняется в омском регионе весь июль, превращая привычный климат в тропический.
Верхнее фото: ЧП Омск
Видео: YouTube