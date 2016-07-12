Пешеходные транзиты меняют движение транспорта в Омске

Ключевая причина нововведения - количество детских учебных заведений, расположенных вблизи перекрестка. Множество детей ежедневно переходят дорогу по светофору, в школу и домой. Средняя школа № 79 и детский сад №302 находятся недалеко от пересечения улиц Демьяна Бедного и 10-й Чередовой. Средняя школа № 122, детская школа искусств № 13 и культурно-досуговый центр им. Свердлова расположены рядом с пересечением улиц Демьяна Бедного и Полторацкого.