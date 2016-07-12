Пешеходные транзиты меняют движение транспорта в Омске

Изменят режим работы светофоры на пересечении улиц Демьяна Бедного с улицами 10-я Чередовая и Полторацкого, сообщает пресс-служба администрации Омска. Согласно нормативам, автомобили и пешеходы не должны пересекаться на проезжей части во время одной светофорной фазы.
С 13 июля 2016 года на перекрестке будет организована пешеходная фаза, основная задача которой – разделять транспортный и пешеходный потоки. Такой режим работы светофоров позволит сделать дорогу более безопасной и снизит вероятность дорожно-транспортных происшествий.
Ключевая причина нововведения - количество детских учебных заведений, расположенных вблизи перекрестка. Множество детей ежедневно переходят дорогу по светофору, в школу и домой. Средняя школа № 79 и детский сад №302 находятся недалеко от пересечения улиц Демьяна Бедного и 10-й Чередовой. Средняя школа № 122, детская школа искусств № 13 и культурно-досуговый центр им. Свердлова расположены рядом с пересечением улиц Демьяна Бедного и Полторацкого.
Учитывая число пешеходных транзитов на данном перекрестке, у людей, переходящих дорогу, должна появиться отдельная светофорная фаза, без конфликта с транспортом, утверждают специалисты.
Омский департамент транспорта продолжает внедрять новые стандарты обустройства пешеходных переходов. Корректировка режима работы светофоров коснется большинства светофоров, расположенных вблизи учебных заведений.