Омский Авангард потерял одного из лидеров обороны

Омский «Авангард» не продлил контракт с защитником Иваном Лекомцевым. С официального сайта клуба уже удален профиль 30-летнего игрока обороны, сообщает
Минувший сезон Иван Лекомцев начинал в составе уфимского «Салавата Юлаева», за который хоккеист успел провести лишь четыре встречи, после его был обменян на фактурного защитника Максима Гончарова.
В составе ХК «Авангард» Иван Лекомцев выходил на лед 51 раз и сумел записать на свой лицевой счет 2 шайбы и 8 голевых передач при показателе полезности «+13».
До уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» Лекомцев успел поиграть еще за 5 российских клубов: «Сибирь», «Нефтехимик», «Ладу», «Автомобилист» и «Югру».
Фото: hawk.ru