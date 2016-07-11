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Омский Авангард потерял одного из лидеров обороны

11 июля 2016, 15:23
Контракт не был продлен.

Омский «Авангард» не продлил контракт с защитником Иваном Лекомцевым. С официального сайта клуба уже удален профиль 30-летнего игрока обороны, сообщает AllHockey.ru.

Минувший сезон Иван Лекомцев начинал в составе уфимского «Салавата Юлаева», за который хоккеист успел провести лишь четыре встречи, после его был обменян на фактурного защитника Максима Гончарова.

В составе ХК «Авангард» Иван Лекомцев выходил на лед 51 раз и сумел записать на свой лицевой счет 2 шайбы и 8 голевых передач при показателе полезности «+13».

До уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» Лекомцев успел поиграть еще за 5 российских клубов: «Сибирь», «Нефтехимик», «Ладу», «Автомобилист» и «Югру».


Фото: hawk.ru


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