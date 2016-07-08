Омская область лидирует по Сибири: космос, шины, нефтепереработка

В рамках формирования кластера высокотехнологичных компонентов и систем велась работа по созданию на базе «Прогресса» Федерального научно-производственного центра по разработке конструкций из нанокомпозитных материалов. Продолжена реализация крупного инвестиционного проекта по созданию комплекса по производству модулей ракеты-носителя «Ангара». На базе Омского государственного технического университета открыт технопарк, идёт работа над созданием второй очереди технопарка радиоэлектроники, - этот проект внесен в федеральную целевую программу развития оборонно-промышленного комплекса.