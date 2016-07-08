Омская область лидирует по Сибири: космос, шины, нефтепереработка

Омская область сегодня – один из передовых промышленных и сельскохозяйственных регионов России. Регион справился с поставленной Президентом страны задачей снять критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции. О результатах, достигнутых в этом направлении, губернатор Назаров отчитался законодательному Собранию Омской области.
«Регион продолжает лидировать в Сибири и входит в первую двадцатку в России по числу используемых передовых технологий. Омские предприятия готовы поставлять нефтегазовым компаниям более 180 видов наукоемкой и импортозамещающей продукции. Уже сегодня 21 омская организация входит в число поставщиков Газпрома. В прошлом году объем прямых поставок составил 1,7 млрд. рублей», - доложил глава региона.
В рамках формирования кластера высокотехнологичных компонентов и систем велась работа по созданию на базе «Прогресса» Федерального научно-производственного центра по разработке конструкций из нанокомпозитных материалов. Продолжена реализация крупного инвестиционного проекта по созданию комплекса по производству модулей ракеты-носителя «Ангара». На базе Омского государственного технического университета открыт технопарк, идёт работа над созданием второй очереди технопарка радиоэлектроники, - этот проект внесен в федеральную целевую программу развития оборонно-промышленного комплекса.
В рамках формирования кластера нефтепереработки и нефтехимии завершена реконструкция комплексов первичной переработки нефти и глубокой переработки мазута на Омском нефтезаводе. В результате активных переговоров с «Газпром нефтью» именно Омская область была выбрана в качестве площадки для размещения уникального инновационного производства – организации выпуска катализаторов для нефтепереработки.
Группа компаний «Титан» начала проект модернизации и развития нефтехимического производства, а «Кордиант» запустил вторую очередь комплекса по выпуску легковых и легкогрузовых шин.
«Нефтехимический кластер и кластер высокотехнологичных компонентов и систем составляют основу промышленности Омской области, - подчеркнул губернатор. - Совместно они формируют около 20% налоговых поступлений в областной бюджет. Здесь работают около 50 тысяч омичей».
Источник: omskportal.ru