Лидер омского Авангарда думает об отъезде в НХЛ

Капитан омского «Авангарда» рассказал о своих целях клуба в новом сезоне, а также о личных планах в интервью порталу
В нынешнем сезоне к «ястребам» присоединились сразу 10 игроков, при этом 11 хоккеистов омский клуб покинули, Илья Зубов, комментируя столь серьезные изменения в составе отметил, что все прибывшие спортсмены в Омске хорошо знакомы, влиться в команду им помогут.
Также 29-летний капитан «Авангарда» отметил, что в грядущем сезоне «ястребы» настроены побороться за Кубок Гагарина – отличный состав и прекрасные болельщики для этого есть.
Впереди у омских хоккеистов полтора месяца сборов для подготовки к новому сезону. В настоящее время вопрос распределения обновленного состава «ястребов» по тройкам еще не решен, все станет известно позже.
Кроме того, Илья Зубов отметил, что после грядущего сезона в составе омского «Авангарда» рассмотрит варианты с отъездом в НХЛ.
Стоит отметить, что форвард играл за океаном с 2007 по 2009 год. Но в основной состав клуба «Оттава Сенаторз» (Ottawa Senators) форвард пробиться не сумел, проведя большую часть в фарм-клубе «Бингхэмтон Сенаторс» (Binghamton Senators). В НХЛ Нападающий сыграл 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
В завершившемся сезоне в составе омского «Авангарда» Илья Зубов провел 53 игры в «регулярке», забив 8 голов и отдав 22 результативные передачи. В плэй-офф форвард провел 11 встреч, в которых отметился 3 шайбами и 7 ассистами.
Фото: hawk.ru