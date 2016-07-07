Лидер омского Авангарда думает об отъезде в НХЛ

Стоит отметить, что форвард играл за океаном с 2007 по 2009 год. Но в основной состав клуба «Оттава Сенаторз» (Ottawa Senators) форвард пробиться не сумел, проведя большую часть в фарм-клубе «Бингхэмтон Сенаторс» (Binghamton Senators). В НХЛ Нападающий сыграл 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.