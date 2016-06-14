Обмен двух игроков омского Авангарда на забивного нападающего

Нападающий Дмитрий Кугрышев продолжит карьеру в омском «Авангарде», в московский ЦСКА отправятся форварды Валентин Пьянов и Денис Паршин, сообщает «
По итогам завершившегося сезона Дмитрий Кугрышев провел в составе «армейцев» 57 встреч в «регулярке», в которых записал на свой лицевой счет 16 голов и 18 результативных передач. В плей-офф кубка Гагарина 26-летний форвард выходил на лед 6 раз, отметившись одной заброшенной шайбой.
Денис Паршин в рамках регулярного чемпионата провел за омский «Авангард» 57 игр, в которых набрал 31 (10+21) очко. В плей-офф 30-летний нападающий сыграл за «ястребов» 8 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.
24-летний Валентин Пьянов выходил в форме «Авангарда» на лед 24 раза в рамках «регулярки», записав себе в актив 5 голевых бросков, а также 3 ассиста. Шесть игр молодой нападающий провел в за «ястребов» в плей-офф, отметившись двумя голевыми передачами.
Фото: hawk.ru