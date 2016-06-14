Обмен двух игроков омского Авангарда на забивного нападающего

По итогам завершившегося сезона Дмитрий Кугрышев провел в составе «армейцев» 57 встреч в «регулярке», в которых записал на свой лицевой счет 16 голов и 18 результативных передач. В плей-офф кубка Гагарина 26-летний форвард выходил на лед 6 раз, отметившись одной заброшенной шайбой.