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Обмен двух игроков омского Авангарда на забивного нападающего

14 июня 2016, 11:19
Усиление атаки.

Нападающий Дмитрий Кугрышев продолжит карьеру в омском «Авангарде», в московский ЦСКА отправятся форварды Валентин Пьянов и Денис Паршин, сообщает «Хоккейная правда» со ссылкой на свои источники.

По итогам завершившегося сезона Дмитрий Кугрышев провел в составе «армейцев» 57 встреч в «регулярке», в которых записал на свой лицевой счет 16 голов и 18 результативных передач. В плей-офф кубка Гагарина 26-летний форвард выходил на лед 6 раз, отметившись одной заброшенной шайбой.

Денис Паршин в рамках регулярного чемпионата провел за омский «Авангард» 57 игр, в которых набрал 31 (10+21) очко. В плей-офф 30-летний нападающий сыграл за «ястребов» 8 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

24-летний Валентин Пьянов выходил в форме «Авангарда» на лед 24 раза в рамках «регулярки», записав себе в актив 5 голевых бросков, а также 3 ассиста. Шесть игр молодой нападающий провел в за «ястребов» в плей-офф, отметившись двумя голевыми передачами.


Фото: hawk.ru

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