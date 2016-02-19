Куляш покинул расположение Авангарда, у Попова конфликт с руководством

В текущем сезоне Денис Куляш, который до октября являлся капитаном «ястребов», провел 39 встреч, в которых отметился 5 голами и 9 результативными передачами. В активе 35-летнего Александра Попова 5 точных бросков и 11 ассистов в 37 матчах.



Распространившаяся в российских СМИ информация была опровергнута пресс-службой омской команды. Согласно сообщению клуба, Денис Куляш тренируется вместе с командой, а Александр Попов восстанавливается после полученной травмы.