Куляш покинул расположение Авангарда, у Попова конфликт с руководством

Накануне стала активно обсуждаться информация о том, что защитник омского «Авангарда» Денис Куляш покинул расположение «ястребов», об этом сообщил ресурс
Помимо этого изданием отмечается, что со шкафчика Дениса Куляша пропала табличка с фамилией игрока обороны. 32-летний омский защитник в последний раз выходил на лед в составе «ястребов» 27 января в матче против «Нефтехимика», в котором омская дружина уступила своему будущем сопернику по плей-офф со счетом 1:4.
Также источниками отмечается, что Александр Попов, в последний раз появлявшийся на льду 22 декабря в сибирском дерби, в котором «ястребы» выиграли со счетом 0:3, не выходит в составе «Авангарда» из-за конфликта с тренерским штабом.
В текущем сезоне Денис Куляш, который до октября являлся капитаном «ястребов», провел 39 встреч, в которых отметился 5 голами и 9 результативными передачами. В активе 35-летнего Александра Попова 5 точных бросков и 11 ассистов в 37 матчах.
Распространившаяся в российских СМИ информация была опровергнута пресс-службой омской команды. Согласно сообщению клуба, Денис Куляш тренируется вместе с командой, а Александр Попов восстанавливается после полученной травмы.