В Омске двум автобусным маршрутам утвердили тариф в 23 рубля

Сегодня, 18 февраля, омская РЭК утвердила средний тариф в 23 рубля для четырех частных автотранспортных предприятий. Два из них надеялись на тариф, в два раза превышающий этот.
Коммерческие перевозчики, работающие на маршрутах № 69 и 73, получили право повысить стоимость проезда до 23 рублей. Такой средний тариф утвердила Региональная энергетическая комиссия. Сами бизнесмены надеялись на высокий тариф – 46 рублей, передает
Напомним, частники должны поменять «Газели» на автобусы средней и большой вместимости. Тарифы для них должны быть согласованы с РЭК. Только после этого коммерческие перевозчики смогут рассчитывать на компенсацию выпадающих доходов из муниципального бюджета.
Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что в Омске проезд в маршрутках подешевел с 20 рублей до 18 рублей. Прокуратура посчитала незаконным повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Тем не менее все еще может измениться.