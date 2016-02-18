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В Омске двум автобусным маршрутам утвердили тариф в 23 рубля

18 февраля 2016, 16:01
Очередные перемены.

Сегодня, 18 февраля, омская РЭК утвердила средний тариф в 23 рубля для четырех частных автотранспортных предприятий. Два из них надеялись на тариф, в два раза превышающий этот.

Коммерческие перевозчики, работающие на маршрутах № 69 и 73, получили право повысить стоимость проезда до 23 рублей. Такой средний тариф утвердила Региональная энергетическая комиссия. Сами бизнесмены надеялись на высокий тариф – 46 рублей, передает «12 канал».

Напомним, частники должны поменять «Газели» на автобусы средней и большой вместимости. Тарифы для них должны быть согласованы с РЭК. Только после этого коммерческие перевозчики смогут рассчитывать на компенсацию выпадающих доходов из муниципального бюджета.

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что в Омске проезд в маршрутках подешевел с 20 рублей до 18 рублей. Прокуратура посчитала незаконным повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Тем не менее все еще может измениться.


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