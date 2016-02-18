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Состав Авангарда пополнит знаменитый защитник из НХЛ

18 февраля 2016, 19:04
Усиление состава.

В следующем сезоне в состав омского «Авангарда» может вернуться воспитанник «ястребов» Никита Никитин, выступающий в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз» (Edmonton Oilers).

Большую часть нынешнего сезона 29-летний защитник провел в АХЛ, защищая цвета «Бейкерсфилд», лишь недавно омич был вызван обратно в «Эдмонтон Ойлерз», за который в сезоне 2015-2016 игрок обороны провел лишь 7 матчей, отметившись одной голевой передачей. О возможном возвращении Никиты Никита в «Авангард» к началу следующего сезона сообщает издание «Хоккейная правда», ссылающаяся на источник, знакомый с ситуацией.

По контракту с «Эдмонтоном Ойлерз» Никита Никитин заработает в текущем сезоне 4,5 миллиона долларов. В чемпионате «нефтяники» выступают не очень удачно, являясь одним из главных аутсайдеров в НХЛ.

Омский «Авангард» в текущем сезоне, напротив, выступает уверенно, команда уже гарантировала себе первое место в Восточной конференции. Сегодня на «Арене Омск» «ястребы» проведут заключительную встречу регулярного сезона с астанинским «Барысом», который еще имеет шансы зацепиться за заветную восьмерку, дающую шанс выступить в плей-офф.

Прямую трансляцию матча между «Авангардом» и «Барысом» любители хоккея смогут увидеть в 19:00 по омскому времени в эфире КХЛ HD ТВ и «12 канала».


Фото: winnipegfreepress.com

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