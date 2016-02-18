Состав Авангарда пополнит знаменитый защитник из НХЛ

Большую часть нынешнего сезона 29-летний защитник провел в АХЛ, защищая цвета «Бейкерсфилд», лишь недавно омич был вызван обратно в «Эдмонтон Ойлерз», за который в сезоне 2015-2016 игрок обороны провел лишь 7 матчей, отметившись одной голевой передачей. О возможном возвращении Никиты Никита в «Авангард» к началу следующего сезона сообщает издание « Хоккейная правда », ссылающаяся на источник, знакомый с ситуацией.