Город55
ГлавноеВсе новости

Более 10 команд покидают КХЛ. Фурх признан лучшим голкипером сезона

18 февраля 2016, 09:40
Итоги «регулярки».

Сегодня в КХЛ пройдет заключительный тур регулярного чемпионата, после которого сразу 12 клубов уйду в отпуск, вернувшись к выступлениям в Континентальной Хоккейной Лиге лишь в следующем сезоне.

Авангард заблаговременно гарантировал себе выход в плей-офф, продолжительное время удерживая лидерство на Востоке. Матчем против «Сибири», где наша команда уступила в серии буллитов, «ястребы» обеспечили себе первое место в конференции.

Главной интригой завершающегося первенства является восьмая позиция в Восточной конференции. На нее претендуют сразу два клуба – «Нефтехимик» и «Барыс». Астанинцам необходимо в основное время обыгрывать омичей на их льду, после чего ждать исхода матча между нижнекамской дружиной и «Салаватом Юлаевым». Если хоккеисты «Нефтехимика» не проиграют в основное время, то гарантируют себе восьмое место и выход в плей-офф на «ястребов».

Стоит отметить составленный изданием «Чемпионат.com» на основе статистических данных рейтинг голкиперов завершающегося регулярного чемпионата КХЛ. Вратарь омского «Авангарда» Доминик Фурх по коэффициенту надежности занял третью позицию, уступив лишь стражам ворот «Локомотива» Алексею Мурыгину и ЦСКА Илье Сорокину. Таким образом, чешский «ястреб» стал лучшим голкипером Восточной конференции.



Подписание Фурха, который в прошлом сезоне чешской Экстралиги занял со своей командой последнюю строку, вызывало вопросы. Но походу нынешнего сезона Доминик, сразу ставший первым номером «ястребов», уже не раз доказал, что его подписание является крайне удачным решением менеджмента омского клуба.


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Главное#Спорт#Город
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20