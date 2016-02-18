Более 10 команд покидают КХЛ. Фурх признан лучшим голкипером сезона

Главной интригой завершающегося первенства является восьмая позиция в Восточной конференции. На нее претендуют сразу два клуба – «Нефтехимик» и «Барыс». Астанинцам необходимо в основное время обыгрывать омичей на их льду, после чего ждать исхода матча между нижнекамской дружиной и «Салаватом Юлаевым». Если хоккеисты «Нефтехимика» не проиграют в основное время, то гарантируют себе восьмое место и выход в плей-офф на «ястребов».