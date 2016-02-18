Более 10 команд покидают КХЛ. Фурх признан лучшим голкипером сезона

Сегодня в КХЛ пройдет заключительный тур регулярного чемпионата, после которого сразу 12 клубов уйду в отпуск, вернувшись к выступлениям в Континентальной Хоккейной Лиге лишь в следующем сезоне.
Авангард заблаговременно гарантировал себе выход в плей-офф, продолжительное время удерживая лидерство на Востоке. Матчем против «Сибири», где наша команда уступила в серии буллитов, «ястребы» обеспечили себе первое место в конференции.
Главной интригой завершающегося первенства является восьмая позиция в Восточной конференции. На нее претендуют сразу два клуба – «Нефтехимик» и «Барыс». Астанинцам необходимо в основное время обыгрывать омичей на их льду, после чего ждать исхода матча между нижнекамской дружиной и «Салаватом Юлаевым». Если хоккеисты «Нефтехимика» не проиграют в основное время, то гарантируют себе восьмое место и выход в плей-офф на «ястребов».
Стоит отметить составленный изданием «
Подписание Фурха, который в прошлом сезоне чешской Экстралиги занял со своей командой последнюю строку, вызывало вопросы. Но походу нынешнего сезона Доминик, сразу ставший первым номером «ястребов», уже не раз доказал, что его подписание является крайне удачным решением менеджмента омского клуба.
Фото: hawk.ru