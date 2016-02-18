Авангард - Барыс: буллиты, определился соперник омичей по плей-офф

В серии послематчевых бросков омичи оказались слабее астанинцев, эта поражени стало 6 в последних 7 матчах для "Авангарда". В силу того, чтобы "Барыс" не смог победить в основное время, соперником "ястребов" в первом раунде плей-офф станет нижнекамский "Нефтехимик", первый матч серии состоится 22 февраля на "Арене Омск".