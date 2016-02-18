Авангард - Барыс: буллиты, определился соперник омичей по плей-офф

Сегодня на льду "Арены Омск" состоялся заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором "Авангард" принимал астатинский "Барыс". В текущем сезоне команды уже трижды играли друг с другом, две победы на счету "ястребов", одна в активе "снежных барсов".
Матч в Омске был крайне важен для гостей, которым победа могла помочь выйти в плей-офф, но для этого свой матч в основное время должен проиграть нижнекамский "Нефтехимик" в противостоянии с уфимским "Салаватом Юлаевым".
Дополнительный интерес к матчу вызывало заявление тафгая астанинцев Дамира Рыспаева, который обещал устроить "веселье" на "Арене Омск", а также угрожал лидеру атаки "ястребов" Владимиру Соботке.
На деле хоккеисты обошлись без выяснения отношений на кулаках. В составе "Авангарда" заброшенными шайбами отметились Алексей Глухов, забросивший второй гол в сезоне, и Артур Лаута, совершивший четвертый точный бросок в регулярном чемпионате. Основное время матча закончилось со счетом 2:2, исход встречи решался в серии буллитов.
В серии послематчевых бросков омичи оказались слабее астанинцев, эта поражени стало 6 в последних 7 матчах для "Авангарда". В силу того, чтобы "Барыс" не смог победить в основное время, соперником "ястребов" в первом раунде плей-офф станет нижнекамский "Нефтехимик", первый матч серии состоится 22 февраля на "Арене Омск".
1:0 - Глухов Алексей (Фищенко Иван, Бурдасов Антон) - 8:42
2:0 - Лаута Артур (Зубов Илья, Первышин Андрей) - 13:14
2:1 - Старченко Роман (Краснослободцев Вадим) - 16:54
2:2 - Боченски Брэндон (Доус Найджел, Даллмэн Кевин) - 31:30
Фото: hawk.ru