КХЛ хочет удержать Соботку. Авангард покалечат в первом круге плей-офф

КХЛ отреагировала на недавнее высказывание тафгая Дамира Рыспаева, который ранее пригрозил Владимиру Соботке. «Барыс» получил письмо от Континентальной Хоккейной Лиги, в котором отмечалась недопустимость подобных заявлений и необходимости избежать конфликта между хоккеистами во время матча. Если астанинской командой не будут приняты рекомендованные меры, то к клубу могут быть применены жесткие санкции в соответствии с регламентом.
Завтра на льду «Арены Омск» состоится заключительная для «ястребов» встреча регулярного сезона 2015-2016, в которой хоккеисты «Авангарда» встретятся с гостями из Астаны.
В первом раунде плей-офф омский «Авангард» может встретиться либо с «Нефтехимиком», либо с «Барысом». До прошлого тура наиболее вероятным соперником являлись астанинцы, которые, потерпев разгромное поражение от «Ак Барса», пропустили вперед нижнекамскую дружину, уверенно обыгравшую «Ладу» со счетом 6:3.
Теперь «Барысу» для попадания в плей-офф необходимо обыгрывать омичей на их домашнем льду и ждать поражения «Нефтехимика» от «Салавата Юлаева», который уже гарантировал себе четвертую позицию на Востоке.
В случае если «ястребы» в первом раунде выйдут на астанинскую команду, то зрителей ждет очень жаркое противостояние, учитывая непростую историю взаимоотношений этих команд. В прошлогоднем плей-офф серьезную травму в матче с «Барысом» получили Сергей Калинин. В последней встрече этих команд в текущем сезоне тафгай столичной команды Рыспаев со спины напал на Михала Кемпни. Поэтому выход в первом круге плей-офф на «Барыс» может стать для омичей травмоопасным
При нынешнем положении команд в турнирной таблице, во втором раунде игр на вылет хоккеисты омского «Авангарда» могут встретиться с победителем пары «Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург).
Фото: hawk.ru