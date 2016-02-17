КХЛ хочет удержать Соботку. Авангард покалечат в первом круге плей-офф

Теперь «Барысу» для попадания в плей-офф необходимо обыгрывать омичей на их домашнем льду и ждать поражения «Нефтехимика» от «Салавата Юлаева», который уже гарантировал себе четвертую позицию на Востоке.



В случае если «ястребы» в первом раунде выйдут на астанинскую команду, то зрителей ждет очень жаркое противостояние, учитывая непростую историю взаимоотношений этих команд. В прошлогоднем плей-офф серьезную травму в матче с «Барысом» получили Сергей Калинин. В последней встрече этих команд в текущем сезоне тафгай столичной команды Рыспаев со спины напал на Михала Кемпни. Поэтому выход в первом круге плей-офф на «Барыс» может стать для омичей травмоопасным



При нынешнем положении команд в турнирной таблице, во втором раунде игр на вылет хоккеисты омского «Авангарда» могут встретиться с победителем пары «Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург).