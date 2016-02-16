«Сибирь» перебросала «Авангард» в Омске. Впереди драка

Сегодня в Омске прошел предпоследний матч омского «Авангарда» в текущем регулярном чемпионате. Еще одна игра и команда выйдет на просторы плей-офф.
Сегодняшний соперник «Авангарда» - новосибирская «Сибирь». Гости одержали победу, лишь добравшись до серии буллитов. В остальном отрезке матча игра шла на равных, напряжение нарастало с обеих сторон.
Первые два периода прошли всухую, серия голов пришлась на третий отрезок матча. Две шайбы прилетели в ворота Салака с клюшки Зубова. Ему помогли в этом Пережогин с Эратом. Но гости сумели выправить ситуацию, закатив Фурху две ответные шайбы. Отличились игроки «Сибири» Игнатович и Риддервалль.
Матч перешел в овертайм, который никому не принес победного результата. В серии буллитов удача была на стороне новосибирской команды. Третий, победный, гол засчитали за Улльстрёмом.
Впереди заключительный матч с «Барысом». Он пройдет на омском льду 18 февраля, в четверг. Начало в 19 часов. Напомним, тафгай астанинской команды Дамир Рыспаев пообещал
Кстати, сегодняшний матч вывел «Авангард» досрочно на первое место на Востоке. Сегодня же определились итоговые позиции в первой четверке Востока независимо от серии игр 18 февраля:
1. «Авангард»
2. «Металлург» Мг
3. «Сибирь»
4. «Салават Юлаев»
16 февраля, «Арена Омск», 10 170 зрителей
«Авангард» - «Сибирь» (Новосибирская область) - 2:3 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Вратари: Фурх – Салак
Фото: hawk.ru