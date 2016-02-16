«Сибирь» перебросала «Авангард» в Омске. Впереди драка

Первые два периода прошли всухую, серия голов пришлась на третий отрезок матча. Две шайбы прилетели в ворота Салака с клюшки Зубова. Ему помогли в этом Пережогин с Эратом. Но гости сумели выправить ситуацию, закатив Фурху две ответные шайбы. Отличились игроки «Сибири» Игнатович и Риддервалль.