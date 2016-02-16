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«Сибирь» перебросала «Авангард» в Омске. Впереди драка

16 февраля 2016, 22:17
Битва на «Арене Омск».

Сегодня в Омске прошел предпоследний матч омского «Авангарда» в текущем регулярном чемпионате. Еще одна игра и команда выйдет на просторы плей-офф.

Сегодняшний соперник «Авангарда» - новосибирская «Сибирь». Гости одержали победу, лишь добравшись до серии буллитов. В остальном отрезке матча игра шла на равных, напряжение нарастало с обеих сторон.

Первые два периода прошли всухую, серия голов пришлась на третий отрезок матча. Две шайбы прилетели в ворота Салака с клюшки Зубова. Ему помогли в этом Пережогин с Эратом. Но гости сумели выправить ситуацию, закатив Фурху две ответные шайбы. Отличились игроки «Сибири» Игнатович и Риддервалль.

Матч перешел в овертайм, который никому не принес победного результата. В серии буллитов удача была на стороне новосибирской команды. Третий, победный, гол засчитали за Улльстрёмом.

Впереди заключительный матч с «Барысом». Он пройдет на омском льду 18 февраля, в четверг. Начало в 19 часов. Напомним, тафгай астанинской команды Дамир Рыспаев пообещал устроить «веселье» на «Арене Омск», посоветовав игрокам «Авангарда» быть готовыми ко всему.

Кстати, сегодняшний матч вывел «Авангард» досрочно на первое место на Востоке. Сегодня же определились итоговые позиции в первой четверке Востока независимо от серии игр 18 февраля:

1. «Авангард»
2. «Металлург» Мг
3. «Сибирь»
4. «Салават Юлаев»



16 февраля, «Арена Омск», 10 170 зрителей
«Авангард» - «Сибирь» (Новосибирская область) - 2:3 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Вратари: Фурх – Салак



Фото: hawk.ru


#Новости#Хоккей#Авангард#Спорт
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