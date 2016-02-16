Решающий матч Авангарда в сезоне. Известный тафгай угрожает омичам

Сибирское дерби является крайне важным как для хоккеистов, так и для болельщиков, помимо этого, данная встреча весома еще и с точки зрения турнирного положения команд. «Ястребы», одержав победу, практически гарантируют себе первое место на Востоке. В случае победы новосибирцев, интрига сохранится до последнего тура, шанс на победу в конференции будет у «Авангарда», «Металлурга» (Магнитогорск) и «Сибири».