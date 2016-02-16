Решающий матч Авангарда в сезоне. Известный тафгай угрожает омичам

Сегодня на льду «Арены Омск» местный «Авангард» примет своего принципиального соперника – новосибирскую «Сибирь».
Сибирское дерби является крайне важным как для хоккеистов, так и для болельщиков, помимо этого, данная встреча весома еще и с точки зрения турнирного положения команд. «Ястребы», одержав победу, практически гарантируют себе первое место на Востоке. В случае победы новосибирцев, интрига сохранится до последнего тура, шанс на победу в конференции будет у «Авангарда», «Металлурга» (Магнитогорск) и «Сибири».
В нынешнем сезоне сибирское дерби проходило уже трижды, две победы в активе у хоккеистов «Авангарда» и одна у новосибирцев. Матч на «Арене Омск» начнется в 19:00 по омскому времени. Прямую трансляцию встречи любители хоккея могут увидеть в эфире телеканалов «Матч ТВ», КХЛ ТВ и «12 канала».
Заключительный матч сезона хоккеисты омского «Авангарда» проведут с астанинским «Барысом» 18 февраля. Тафгай команды из столицы Казахстана Дамир Рыспаев пообещал устроить «веселье» на «Арене Омск», призвав «ястребов» готовиться.
В прошлом матче команд Рыспаев со спины атаковал защитника омского «Авангарда» Михала Кемпни, который не ожидал удара исподтишка. В результате тафгай астанинцев за столь «грязную» игру отделался лишь краткосрочной дисквалификацией.
Фото: hawk.ru