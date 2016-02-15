В Омске школьникам отменили каникулы из-за гриппа

«Гриппозные» каникулы завершаются сегодня. Во вторник, 16 февраля, в всех омских школах возобновляются плановые занятия. Как сообщает пресс-служба мэрии, такое решение принято в региональном Министерстве здравоохранения совместно с Роспотребнадзором.
Во время карантина кроме занятий в школах, учебный процесс был приостановлен на некоторое время и в вузах, а также в учреждениях дополнительного образования. Были закрыты группы в некоторых детских садах.
Директор департамента образования администрации города Екатерина Спехова уточнила, что введение карантина не скажется на сроках начала весенних и летних каникул. Последним учебным днем школьного сезона 2015-2016 года остается 31 мая.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что в период с 8 по 14 февраля 2016 года зарегистрировано 15556 случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
Эпидемический порог в Омской области не превышен. Уровень заболеваемости на 5,21% ниже этого показателя. А вот в Омске эпидемия еще продолжается, но так же идет на спад – зарегистрировано 11740 случаев гриппа и ОРВИ (20,0% выше уровня эпидемического порога).
Доля вируса гриппа из числа заболевших за прошедшую неделю составила 78,7%. Во всех случаях это тип А(H1N1) pdm09.
Несмотря на слабеющую «гриппозную атаку» медики советуют соблюдать все меры противовирусной и бактериальной защиты. Использовать маски, следить за самочувствием, ограничить пребывание в местах массового скопления людей. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.