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Тайная операция хоккейного клуба «Авангард» в Омске

13 февраля 2016, 19:29
Первый квест собрал 120 участников.

Сегодня, 13 февраля, в Омске ХК «Авангард» провел первый квест, в котором приняли участие около 120 болельщиков команды.


Портал Gorod55.ru анонсировал мероприятие ранее. Подсказки по ходу игры размещались на странице https://twitter.com/hcavangardomsk. Одна из них:


Решение серии головоломок началось с общего сбора на площади у СКК имени Блинова. Здесь был дан старт маршрута, общая протяженность которого составила 3760 шагов плюс переезд до СК «Арена Омск».


Пресс-служба омского хоккейного клуба отмечает, что все контрольные точки участниками были пройдены с невероятной скоростью. В итоге победителем квеста стал Егор Базыгин. Именно ему организаторы вручили главный приз – уникальный свитер Playoff-2016.


Обладатели второго и третьего места получили наборы атрибутики, еще 10 участников были удостоены билетов на матч открытия плей-офф в Омске 22 февраля. Также каждому участнику квеста достался слэп-браслет.

Фотоотчет с мероприятия опубликован на сайте hawk.ru.

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