Тайная операция хоккейного клуба «Авангард» в Омске



Пресс-служба омского хоккейного клуба отмечает, что все контрольные точки участниками были пройдены с невероятной скоростью. В итоге победителем квеста стал Егор Базыгин. Именно ему организаторы вручили главный приз – уникальный свитер Playoff-2016.