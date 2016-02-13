Тайная операция хоккейного клуба «Авангард» в Омске

Сегодня, 13 февраля, в Омске ХК «Авангард» провел первый квест, в котором приняли участие около 120 болельщиков команды.
Решение серии головоломок началось с общего сбора на площади у СКК имени Блинова. Здесь был дан старт маршрута, общая протяженность которого составила 3760 шагов плюс переезд до СК «Арена Омск».
Пресс-служба омского хоккейного клуба отмечает, что все контрольные точки участниками были пройдены с невероятной скоростью. В итоге победителем квеста стал Егор Базыгин. Именно ему организаторы вручили главный приз – уникальный свитер Playoff-2016.
Обладатели второго и третьего места получили наборы атрибутики, еще 10 участников были удостоены билетов на матч открытия плей-офф в Омске 22 февраля. Также каждому участнику квеста достался слэп-браслет.
Фотоотчет с мероприятия опубликован на сайте hawk.ru.