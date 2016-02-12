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Цена проезда в маршрутках снова изменится в Омске

12 февраля 2016, 13:25
Предписание прокуратуры.

В Омске проезд в маршрутках снова подешевеет до 18 рублей. Причиной тому стало предписание от прокуратуры. Ведомство посчитало незаконным повышение стоимости проезда в транспорте.

Со следующего понедельника, 15 февраля, практически все маршрутки снова начнут возить пассажиров по 18 рублей, поскольку правоохранители посчитали, что частные перевозчики подняли цену до 20 рублей незаконно, передает «Комсомольская правда в Омске» со ссылкой на слова директора ООО «Безопасный город» Ивана Меняйлова.

В свою очередь, заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов отметил, что в данный момент юристы работают с предписанием. Департамент транспорта не видит нарушений в действиях частников, однако предприниматели опасаются, поэтому уже начинают понижать стоимость.

Напомним, с 12 января в маршрутках граждан перевозят по нерегулируемым тарифам, то есть частники сами определили стоимость одной поездки. В связи с этим цену подняли на 2 рубля. Добавим, что весной 2016 года мэрия планирует поднять цены и на проезд в муниципальном транспорте, то есть автобусах, троллейбусах и трамваях.

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