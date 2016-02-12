Цена проезда в маршрутках снова изменится в Омске

Напомним, с 12 января в маршрутках граждан перевозят по нерегулируемым тарифам, то есть частники сами определили стоимость одной поездки. В связи с этим цену подняли на 2 рубля. Добавим, что весной 2016 года мэрия планирует поднять цены и на проезд в муниципальном транспорте, то есть автобусах, троллейбусах и трамваях.

