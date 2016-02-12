Омский Авангард строит новую арену

По проекту питерской мастерской С.В. Цыцина, хоккейная академия «Авангарда», способная разместить больше 1000 зрителей, будет разбита на две арены (тренировочную и основную), помимо этого она будет иметь медицинский центр, один тренажерный и два спортивных зала.