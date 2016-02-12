Омский Авангард строит новую арену

Весной нынешнего года планируется начать строительство хоккейной академии «Авангард». Новый объект, который планируется ввести в эксплуатацию в конце 2017 года, станет подарком для жителей региона.
Работы будут организованы за счет внебюджетных средств, в роли заказчика строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса выступает ООО «Газпром инвестгазификация». Хоккейная академия «Авангарда» будет находиться в Советском округе на пересечении проспекта Мира и улицы Заозерная, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.
Согласно информации заказчика, уже заключены и оплачены в полном объеме договора с ресурсоснабжающими организациями на подключения объекта к инженерным сетям, проектирование которых уже началось. Строительство академии стартует после выбора подрядной организации, конкурс на определение которой запланирован на текущий месяц.
По проекту питерской мастерской С.В. Цыцина, хоккейная академия «Авангарда», способная разместить больше 1000 зрителей, будет разбита на две арены (тренировочную и основную), помимо этого она будет иметь медицинский центр, один тренажерный и два спортивных зала.
Новый комплекс теплым переходом будет соединен с общежитием, рассчитанным на 150 мест, в котором будут организованы жилые блоки, номера для преподавателей и тренеров, восстановительный центр, учебные классы и столовая.
Верхнее фото: hawk.ru
Фото в тексте: omskportal.ru