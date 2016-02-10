Омский Авангард снова вернется на СКК имени Блинова - тайная операция

Омский «Авангард» приготовил для своих болельщиков приключение – интерактивный квест на улицах нашего города.
Начнется мероприятие в субботу, 13 февраля, в 14:00 у площади, расположенной рядом с СКК имени Блинова. Первая подсказка для начала квеста будет находится именно там. Принять участие в организованном «Авангардом» приключении может абсолютно любой желающий.
Участникам нужно посетить пять контрольных точек, на каждой их которой участникам нужно сфотографироваться и выложить снимок в Twitter, ВКонтакте или Instagram. Болельщик, который сумеет первым прийти к финишу получит уникальный свитер «Авангарда», приуроченный к грядущему плэй-офф. Помимо этого, участники могут стать обладателями бесплатных билетов на ближайшие матчи команды, а также клубной атрибутики «ястребов».
В рамках регулярного сезона омскому «Авангарду» осталось провести лишь две встречи на льду «Арены Омск» с новосибирской «Сибирью» 16 февраля и астанинским «Барысом» 18 февраля. Матчи сери плэй-офф начнутся для «ястребов» 23 февраля.
На данный момент наша команда продолжает лидировать в Восточной конференции, если турнирная ситуация не изменится, то в первом раунде матчей на вылет «ястребы» встретятся с астанинским «Барысом».
Инструкция для участников квеста:
13 февраля тепло и удобно одеться
Взять с собой телефон/планшет/смартфон с мобильным интернетом и камерой
Прийти на площадь у СКК им. Блинова (Декабристов, 91) в 14:00
Начать поиск контрольных точек, подсказки будут здесь
Сфотографироваться с каждым опознавательным знаком, опубликовать фото (их должно быть пять) в своих соцсетях с хэштегом #АвангардКвест