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Омский Авангард снова вернется на СКК имени Блинова - тайная операция

10 февраля 2016, 17:05
Болельщикам готовят бесплатные билеты.

Омский «Авангард» приготовил для своих болельщиков приключение – интерактивный квест на улицах нашего города.

Начнется мероприятие в субботу, 13 февраля, в 14:00 у площади, расположенной рядом с СКК имени Блинова. Первая подсказка для начала квеста будет находится именно там. Принять участие в организованном «Авангардом» приключении может абсолютно любой желающий.

Участникам нужно посетить пять контрольных точек, на каждой их которой участникам нужно сфотографироваться и выложить снимок в Twitter, ВКонтакте или Instagram. Болельщик, который сумеет первым прийти к финишу получит уникальный свитер «Авангарда», приуроченный к грядущему плэй-офф. Помимо этого, участники могут стать обладателями бесплатных билетов на ближайшие матчи команды, а также клубной атрибутики «ястребов».

В рамках регулярного сезона омскому «Авангарду» осталось провести лишь две встречи на льду «Арены Омск» с новосибирской «Сибирью» 16 февраля и астанинским «Барысом» 18 февраля. Матчи сери плэй-офф начнутся для «ястребов» 23 февраля.

На данный момент наша команда продолжает лидировать в Восточной конференции, если турнирная ситуация не изменится, то в первом раунде матчей на вылет «ястребы» встретятся с астанинским «Барысом».


Инструкция для участников квеста:

13 февраля тепло и удобно одеться
Взять с собой телефон/планшет/смартфон с мобильным интернетом и камерой
Прийти на площадь у СКК им. Блинова (Декабристов, 91) в 14:00
Начать поиск контрольных точек, подсказки будут здесь https://twitter.com/hcavangardomsk
Сфотографироваться с каждым опознавательным знаком, опубликовать фото (их должно быть пять) в своих соцсетях с хэштегом #АвангардКвест


#Новости#Хоккей#Главное#Спорт#Город
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