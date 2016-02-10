Омский Авангард снова вернется на СКК имени Блинова - тайная операция

Инструкция для участников квеста:



13 февраля тепло и удобно одеться

Взять с собой телефон/планшет/смартфон с мобильным интернетом и камерой

Прийти на площадь у СКК им. Блинова (Декабристов, 91) в 14:00

Начать поиск контрольных точек, подсказки будут здесь https://twitter.com/hcavangardomsk

Сфотографироваться с каждым опознавательным знаком, опубликовать фото (их должно быть пять) в своих соцсетях с хэштегом #АвангардКвест