В Омске автобусов станет больше – можно ездить допоздна

На омских городских маршрутах появятся дополнительные автобусы частных перевозчиков, что позволит сократить интервал движения транспорта и продлить время работы вечером.
В скором времени на 10 маршрутах №22, 26, 29, 49, 59, 63, 66, 80, 89, 119 появятся дополнительные автобусы средней и большой вместимости, принадлежащие частникам. Еще в декабре 2015 года мэрия провела конкурс. Теперь гражданам не придется подолгу стоять на остановках, транспорт начнет ходить чаще. К тому же продлится их время работы вечером, сообщила пресс-служба администрации Омска.
Заместитель директора городского департамента транспорта Игорь Кожухов отметил, что в январе текущего года была продлена схема маршрута №80 на участке следования от улицы 3-й Разъезд до поселка Чкаловский с проездом по улице Бердникова. Вдобавок после увеличения количества автобусов на маршруте №26 в феврале планируется организовать их проезд по улице Петра Осминина и 50 лет ВЛКСМ. В новом транспорте будут действовать электронные транспортные карты и электронные проездные билеты.