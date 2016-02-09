В Омске автобусов станет больше – можно ездить допоздна

Заместитель директора городского департамента транспорта Игорь Кожухов отметил, что в январе текущего года была продлена схема маршрута №80 на участке следования от улицы 3-й Разъезд до поселка Чкаловский с проездом по улице Бердникова. Вдобавок после увеличения количества автобусов на маршруте №26 в феврале планируется организовать их проезд по улице Петра Осминина и 50 лет ВЛКСМ. В новом транспорте будут действовать электронные транспортные карты и электронные проездные билеты.