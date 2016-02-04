Капитан Авангарда ударно вернулся в команду в матче с Локомотивом

Накануне на льду «Арены-2000-Локомотив» ярославская дружина принимала омский «Авангард». Первый выездной матч заключительной выездной серии «ястребов» в рамках регулярного сезона КХЛ получился непростым.
На лед в составе «Авангарда» вернулся носивший ранее капитанскую нашивку Илья Зубов после продолжительного перерыва, спровоцированного травмой. В последний раз нападающий играл в матче с «Ладой» почти месяц назад.
На ярославском льду одержать победу «ястребам» не удалось, которые в упорном противостоянии на три шайбы хозяев ответили двумя точными бросками. Авторами голов в составе нашей команды стали Юрий Александров и Мартин Эрат. В обеих заброшенных шайбах асисстами отметился вернувшийся в состав Илья Зубов, результативно обозначивший свое возвращение. В нынешнем сезоне в активе 28-летнего форварда уже 27 очков (6+21).
Таким образом, в последних четырех матчах хоккеисты «Авангарда» сумели одержать лишь одну победу, до начала серии плэй-офф омичам осталось провести всего три игры. Несмотря на поражение в Ярославле, «ястребы» сохранили за собой первую строчку Восточной конференции.
«Локомотив» (Ярославль) – «Авангард» (Омская область) - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
3 февраля, Ярославль. "Арена-2000-Локомотив", 9000 зрителей
Вратари: Мурыгин - Фурх
Голы:
1:0 - Чистов (Пашнин, Мальцев) - 09:26 (бол.)
1:1 - Александров (Паршин, Зубов) - 12:33
2:1 - Чистов (Пашнин, Мальцев) - 14:07
3:1 - Апальков (Херсли, Аверин) - 22:54
3:2 - Эрат (Зубов, Первышин) - 33:27
Фото: hawk.ru