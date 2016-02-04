Капитан Авангарда ударно вернулся в команду в матче с Локомотивом

На ярославском льду одержать победу «ястребам» не удалось, которые в упорном противостоянии на три шайбы хозяев ответили двумя точными бросками. Авторами голов в составе нашей команды стали Юрий Александров и Мартин Эрат. В обеих заброшенных шайбах асисстами отметился вернувшийся в состав Илья Зубов, результативно обозначивший свое возвращение. В нынешнем сезоне в активе 28-летнего форварда уже 27 очков (6+21).