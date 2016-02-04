Город55
ГлавноеВсе новости

Капитан Авангарда ударно вернулся в команду в матче с Локомотивом

4 февраля 2016, 09:50
Усиление состава.

Накануне на льду «Арены-2000-Локомотив» ярославская дружина принимала омский «Авангард». Первый выездной матч заключительной выездной серии «ястребов» в рамках регулярного сезона КХЛ получился непростым.

На лед в составе «Авангарда» вернулся носивший ранее капитанскую нашивку Илья Зубов после продолжительного перерыва, спровоцированного травмой. В последний раз нападающий играл в матче с «Ладой» почти месяц назад.

На ярославском льду одержать победу «ястребам» не удалось, которые в упорном противостоянии на три шайбы хозяев ответили двумя точными бросками. Авторами голов в составе нашей команды стали Юрий Александров и Мартин Эрат. В обеих заброшенных шайбах асисстами отметился вернувшийся в состав Илья Зубов, результативно обозначивший свое возвращение. В нынешнем сезоне в активе 28-летнего форварда уже 27 очков (6+21).

Таким образом, в последних четырех матчах хоккеисты «Авангарда» сумели одержать лишь одну победу, до начала серии плэй-офф омичам осталось провести всего три игры. Несмотря на поражение в Ярославле, «ястребы» сохранили за собой первую строчку Восточной конференции.

«Локомотив» (Ярославль) – «Авангард» (Омская область) - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

3 февраля, Ярославль. "Арена-2000-Локомотив", 9000 зрителей


Вратари: Мурыгин - Фурх


Голы:
1:0 - Чистов (Пашнин, Мальцев) - 09:26 (бол.)
1:1 - Александров (Паршин, Зубов) - 12:33
2:1 - Чистов (Пашнин, Мальцев) - 14:07
3:1 - Апальков (Херсли, Аверин) - 22:54
3:2 - Эрат (Зубов, Первышин) - 33:27

Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Главное#Спорт#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20