Авангард vs Трактор: сенсация, экс-ястреб вернулся в Омск и забил

На льду «Арены Омск» завершилась встреча между «Авангардом» и челябинским «Трактором». В нынешнем сезоне команды уже встречались в начале сезона, в том матче победа осталась за «ястребами».
На сей раз шанс проявить себя получил 21-летний голкипер омского «Авангарда» Денис Костин, который до сегодняшнего матча выходил на лёд в рамках текущего чемпионата КХЛ в составе «ястребов» 13 раз.
Согласно предматчевым раскладам явным фаворитом в данном противостоянии являлся «Авангард», возглавляющий Восточную конференцию. «Трактор» занимает 10 позицию, при этом челябинская команда является одной из самый нерезультативных в КХЛ, меньшее количество голов удалось забить лишь хоккеистам «Амура» и «Югры».
Матч закончился довольно неожиданным поражением омичей со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе «ястребов» забросил Антон Курьянов, забивавшей и в прошлой встрече этих команд. У гостей результативными бросками отметились Глинкин и Якуценя, последний хорошо знаком омским любителям хоккеям по выступлениям Максима в составе «Авангарда» с 2006 с 2009 год. Именно гол экс-ястреба определил исход встречи.
Несмотря на поражение омские «ястребы» сохранили за собой первую позицию на Востоке. Следующую игру наши хоккеисты проведут с «Нефтехимиком» 27 января.
"Авангард" - "Трактор" (Челябинск) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
25 января, Омск. "Арена Омск", 8370 зрителей
Вратари: Костин - Демченко
Голы:
0:1 - Глинкин (Пестунов, Мартынов) - 13:38
1:1 - Курьянов (Лемтюгов, Соботка) - 22:13 (бол.)
1:2 - Якуценя (Кручинин, Пестунов) - 24:56
Фото: hawk.ru