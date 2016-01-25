Авангард vs Трактор: сенсация, экс-ястреб вернулся в Омск и забил

Матч закончился довольно неожиданным поражением омичей со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе «ястребов» забросил Антон Курьянов, забивавшей и в прошлой встрече этих команд. У гостей результативными бросками отметились Глинкин и Якуценя, последний хорошо знаком омским любителям хоккеям по выступлениям Максима в составе «Авангарда» с 2006 с 2009 год. Именно гол экс-ястреба определил исход встречи.