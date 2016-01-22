Авангард может отправить Назарова в отставку

Накануне в Астане хоккеисты омского «Авангарда», одержавшие победу над «Барысом», продлили свою беспроигрышную серию до шести матчей, в которых наша команда пропустила лишь 4 шайбы, забросив соперникам 25 раз.
В гостевом матче против «Барыса» омичи выиграли с разгромным счетом 2:7. В середине матча хозяева уже крупно уступали, для оживления игры наставник астанинцев Андрей Назаров решил пойти по своему излюбленному пути и выпустить на лед своего тафгая Дамира Рыспаева, который в последний раз играл 5 декабря.
Единственное на что хватило Рыспаева – грязная атака исподтишка на Михала Кемпни. Причем после падения на омского хоккеиста, не ожидавшего удара по лицу, тафгай «снежных барсов» продолжил бить лежащего на льду защитника «ястребов». За эту выходку игрок «Барыса» получил дисциплинарный штраф.
После вчерашнего поражения «Авангард» сохранил единоличное лидерство на Востоке, «Барыс» идет седьмым. На данный момент у астанинцев нет никаких гарантий попадания в плей-офф, поскольку разрыв с ближайшими преследователями очень мал. К окончанию регулярного сезона может случиться так, что потерянные именно в матче с «ястребами» очки не позволят «снежным барсам» побороться за Кубок Гагарина, для Андрея Назарова это может аукнуться увольнением с поста.
Стоит отметить, что главный тренер «Барыса» Андрей Назаров после разгромного поражения, омраченного грязной выходкой тафгая астанинцев, не появился на послематчевой пресс-конференции. Сообщается, что у наставника подскочило давление.
Ближайший матч «Авангард» проведет в понедельник, 25 января, с челябинским «Трактором» на льду «Арены Омск».
Фото: hawk.ru