Авангард может отправить Назарова в отставку





После вчерашнего поражения «Авангард» сохранил единоличное лидерство на Востоке, «Барыс» идет седьмым. На данный момент у астанинцев нет никаких гарантий попадания в плей-офф, поскольку разрыв с ближайшими преследователями очень мал. К окончанию регулярного сезона может случиться так, что потерянные именно в матче с «ястребами» очки не позволят «снежным барсам» побороться за Кубок Гагарина, для Андрея Назарова это может аукнуться увольнением с поста.