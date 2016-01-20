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НХЛ: бомбардирский успех омича Калинина. Голевой рекорд нашего игрока

20 января 2016, 13:50
«Ястреб» за океаном.

В недавнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Калгари Флэймс» экс-капитал омского «Авангарда» сумел улучшить свою статистику, выступив в качестве автора одной из голевых передач. Матч завершился в пользу «дьяволов» со счетом 4:2.

В отчетной игре не принял участия бывший голкипер ХК «Авангард» Карри Рамо. Финский страж ворот, выступавший за «ястребов» с 2009 по 2013 год, в нынешнем сезоне провел за «Калгари» 30 игр, 15 из которых удалось выиграть, пропустив 77 шайб.

В текущем сезоне в НХЛ 24-летний омский бомбардир Сергей Калинин провел за «Дэвилз» 45 матчей, в которых сумел отметиться 5 голами и 4 результативными передачами.

Также стоит отметить достижение другого российского нападающего в НХЛ. Евгений Малкин в восьмой раз преодолел барьер в 20 заброшенных шайб в сезоне, сравнявшись по данному показателю с партнером по «Питтсбургу» Сидни Кросби. Не удалось этого добиться отечественному форварду лишь дважды – в сезоне 2010-2011, когда половину сезона хоккеист пропустил из-за травмы, и в «регулярке» 2012-2013, урезанной из-за локаута.

Таким образом, Малкин стал шестым хоккеистом в истории «Питтсбург Пингвинз», покорившим данный рубеж. Ранее данного достижения добивались Сидни Кросби (8 сезонов), Жану Проново и Рике Кехо (по 9), Яромиру Ягру (11) и Марио Лемье (12).


Фото: иллюстрация

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