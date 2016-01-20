НХЛ: бомбардирский успех омича Калинина. Голевой рекорд нашего игрока

Также стоит отметить достижение другого российского нападающего в НХЛ. Евгений Малкин в восьмой раз преодолел барьер в 20 заброшенных шайб в сезоне, сравнявшись по данному показателю с партнером по «Питтсбургу» Сидни Кросби. Не удалось этого добиться отечественному форварду лишь дважды – в сезоне 2010-2011, когда половину сезона хоккеист пропустил из-за травмы, и в «регулярке» 2012-2013, урезанной из-за локаута.