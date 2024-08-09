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Зимний спорт

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2024
На проведение Чемпионата России по фигурному катанию омские власти потратят 70 млн
9 августа, 14:27
Стало известно, в какие даты в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию
29 мая, 10:20
После хоккейного матча на G-Drive Арене шаттлы развезут омичей в разные районы города
6 мая, 09:15
Перед матчем «Авангарда» с «Локомотивом» на G-Drive Арене выступит Аделия Петросян
Омичи смогут увидеть фигуристку 18 марта.
15 марта, 13:36
В этом году в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию
26 января, 11:54
2023
После турнира на омской арене Тарасова высказалась о фигуристке Алене Косторной
Знаменитый тренер отреагировала на слова фигуристки о том, что «любимый вид спорта тонет в болоте».
23 октября 2023, 10:36
В Омске пройдет ежегодный фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest»
Министерство спорта Омской области анонсировало семейный праздник.
4 августа 2023, 09:43
Надо соответствовать «Авангарду». Омские чиновники будут играть в хоккей раз в неделю
27 июня 2023, 06:26
В Омске стартовала «Лыжня России»
В соревнованиях в этом году участвуют восемь тысяч человек.
11 февраля 2023, 06:48

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