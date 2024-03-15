Перед матчем «Авангарда» с «Локомотивом» на G-Drive Арене выступит Аделия Петросян

В день второй игры «Авангарда» с «Локомотивом», 18 марта, на G-Drive Арене выступит фигуристка Аделия Петросян. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале хоккейного клуба. Кроме того, перед началом матча спортсменка проведет автограф-сессию в зоне ЭКСПО.