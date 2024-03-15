Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В день игры «Авангарда» и «Локомотива» на G-Drive Арене выступит Аделия Петросян

Перед матчем «Авангарда» с «Локомотивом» на G-Drive Арене выступит Аделия Петросян

15 марта 2024, 13:36
Фото: ХК «Авангард»

В день игры «Авангарда» и «Локомотива» на G-Drive Арене выступит Аделия Петросян

Омичи смогут увидеть фигуристку 18 марта.

В день второй игры «Авангарда» с «Локомотивом», 18 марта, на G-Drive Арене выступит фигуристка Аделия Петросян. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале хоккейного клуба. Кроме того, перед началом матча спортсменка проведет автограф-сессию в зоне ЭКСПО.

Аделия Петросян — чемпионка России, двукратная победительница финала гран-при России по фигурному катанию, ранее она приезжала в Омск на этап Гран-При «Сердце Сибири», сейчас же они примет участие в предматчевом шоу.

Ставка на первую игру: тренер «Авангарда» — о готовности к серии с «Локомотивом»
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Новости#Арена#Фигурное катание#G-Drive Арена#Зимний спорт#Фигурист#Анастасия Баянова#Олимпийский спорт
Подпишитесь
Он пытается. Глава Минобрнауки РФ Фальков приедет в Омск на следующей неделе
Сегодня, 11:02
Сюрприз на выходные. По Омской области ударит циклон с дождем и сильным ветром
Сегодня, 09:25
В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов
Сегодня, 07:50
Цирроз печени и онкология. Омской области выделили 260 млн на борьбу с гепатитом С
Сегодня, 03:01
Для рабочих омской ТЭЦ закупят автоматы с газированной водой на 1 млн рублей
Сегодня, 01:01
Высадили 13 тысяч деревьев, срубили 2 тысячи: в ДГХ отчитались об озеленении за год
Сегодня, 11:42